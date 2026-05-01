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Clem&Louis : déjeuner de printemps, à Lyon

  • par Guillaume Lamy

    • Un bistrot, dans les clous côté budget, qui réserve quelques belles surprises.

    Ce pourrait être le plat signature. Celui qui signe l’identité du chef, le plat emblématique du restaurant. Celui pour lequel on revient. Le tartare de gambas. Une petite gifle gustative, dont on se souvient longtemps après la première bouchée. Chez Clem&Louis, la gambas indo-océanique est coupée en petits cubes, assaisonnés d’huile de soja et de sésame, de cébette, d’échalote et de graines de sésame. Avant de servir le plat, une bisque de crevette corsée au piment d’Espelette, miso, coriandre, citronnelle et gingembre est versée, chaude, sur le tartare comme une légère cuisson minute. Une petite merveille.

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