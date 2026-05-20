Un policier de la police scientifique basé à Ecully, près de Lyon. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Un crâne et d’autres ossements ont été exhumés mardi à Vénissieux lors de travaux. Une enquête a été ouverte pour identifier la victime et comprendre les circonstances du décès.

Macabre découverte ce mardi 19 mai à Vénissieux, dans la métropole de Lyon. Selon les informations d'Actu Lyon, des restes humains ont été mis au jour en pleine zone d’activité, rue Jules-Serval, alors que des employés intervenaient pour des travaux d’entretien.

Alertée vers 15h30, la police est rapidement intervenue après la découverte d’un crâne partiellement enfoui, dissimulé sous une dizaine de centimètres de terre. Face à la situation, d’importants moyens ont été déployés, dont la police scientifique et les sapeurs-pompiers, afin de sécuriser les lieux et procéder aux premières constatations.

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour déterminer l’identité de la victime et les causes de la mort, notamment pour établir si des violences pourraient être à l’origine du décès.