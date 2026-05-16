La Maison Sève offre 100 gâteaux le 16 mai à Lyon

Samedi 16 mai, la Maison Sève offre cent Mont d'Or par boutique pour fêter les 35 ans de son gâteau culte. Une occasion rare de célébrer avec les Lyonnais une pâtisserie devenue, en trois décennies, un véritable symbole de la maison.

Il est le gâteau des Lyonnais par excellence. Discret et gourmand, indémodable et précis, le Mont d'Or de la Maison Sève fête cette année ses 35 ans. Un anniversaire qui dépasse largement le simple millésime d'une recette.

Une histoire née en 1991

C'est Richard Sève qui imagine la création en 1991, dans la boutique historique de la maison. L'ambition est simple : concevoir autour du chocolat au lait et de la noisette un dessert à la fois gourmand, structuré et intemporel. Pari réussi. Trente-cinq ans plus tard, le Mont d'Or s'est imposé comme la meilleure vente de la gamme pâtisserie de la Maison, juste derrière la galette des rois du chef. Pour plusieurs générations de Lyonnais, il est devenu un repère, un souvenir, un rituel.

Un chocolat d'exception, de la fève au dessert

Ce qui distingue le Mont d'Or commence bien avant la pâtisserie elle-même. Au cœur de la recette, un chocolat au lait singulier : le Fondant Lait 45 %, élaboré à partir de fèves de cacao brésiliennes cultivées dans la fazenda Léolinda, dans l'Etat de Bahia. Ce cacao, récolté par João Tavares, a été récompensé à deux reprises par le prix Cocoa of Excellence, en 2010 et en 2013. Cultivé en agroforesterie, sans déforestation, il reflète l'attention que la Maison Sève porte à l'origine de ses matières premières.

À Lyon, les fèves sont transformées selon la méthode bean-to-bar, en maîtrisant chaque étape : torréfaction, broyage à la meule de pierre, raffinage et conchage. C'est cette rigueur qui confère au Mont d'Or son onctuosité et sa signature lactée immédiatement reconnaissable.

Le gâteau Mont d'Or, un classique de la Maison Sève, Lyon @Ph Jalin

Une architecture pâtissière en deux jours

Sa fabrication, qui requiert plus de deux jours, témoigne d'une construction méticuleuse. Le Mont d'Or associe une dacquoise aux noisettes de Duras, un croustillant praliné mêlant feuilletine et beurre AOP d'Échiré, une ganache au chocolat au lait à base de crème de la laiterie d'Étrez, une fine feuille de chocolat croquante, puis une chantilly pochée à la main. Le tout est surmonté d'une plaque croustillante, d'un flocage noir et d'une pointe d'or.

Chaque élément vise un équilibre subtil entre fondant, croquant et légèreté. La chantilly, montée en petites quantités, et le pochage, réalisé manuellement, rappellent que chez Sève, la régularité vient de la maîtrise du geste, non de l'automatisation.

Une célébration ouverte à tous

Pour marquer cet anniversaire, la Maison Sève organise une journée spéciale le samedi 16 mai. Entre 10h et 15h, 100 Monts d'Or en version gâteau de réception seront offerts dans chacune de ses huit boutiques lyonnaises -Saint-Antoine, Croix-Rousse, Lumière, Point du Jour, Craponne, Champagne-au-Mont-d'Or, Halles Paul Bocuse et Musco (musée du chcoclat, à Limonest) - dans la limite des quantités disponibles.

Le Mont d'Or est disponible en format individuel à 7,90 €, en format cinq personnes à 39,90 €, et sur commande en grand format pour les événements, en boutique et en click & collect.

Lire aussi : l'histoire de la Maison Sève : sève de cacao



