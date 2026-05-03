Je ne suis pas brunch. Et pourtant, à Lyon

Réticent au brunch, je cède à une adresse lyonnaise prisée : buffet généreux, produits soignés, cadre cosy. Une exception qui bouscule mes certitudes.



Je ne suis pas brunch. Que les choses soient dites d'emblée. Ce mot valise venu des îles, cette créature hybride, mi-petit déjeuner mi-déjeuner m'a toujours laissé perplexe. Trop tard pour être matinal, trop tôt pour être sérieux. Alors, non je ne suis pas brunch.

Mais voilà. Il y a des exceptions à tout. Ma belle-fille, de récent retour d'un récent dîner charmant (il y avait un prince dans l'équation) à L'Atelier des Augustins (Lyon 1er), révélation 2024 de Lyon Capitale, a eu l'audace de tester, le lendemain, le brunch de Pléthore & Balthazar, rue Mercière (coté Jacobins).

"A tester" avait-elle smsé, avec pléthore de photos toutes plus alléchantes les unes que les autres.

Rendez-vous avait donc été pris un samedi pour le dimanche. Il restait une seule table. Pléthore & Balthazar l'annonce sur son compte Facebook : "Chaque dimanche, même scénario : complet. (...) full house sur réservation."

Les profils ? Transgénérationnel. Tout le monde s'y retrouve : parents attablés sagement, touristes en goguette, mais aussi une flopée de jeunes couples et de copains qui ont l'air de connaître et de s'y connaître (en brunch).

Ici, le brunch est facturé 33 euros : à volonté avec une boisson chaude. Au menu : gnocchis à la truffe, avocado toasts, saucisses et bacon, feta et poivrons confits, viennoiseries, sandwichs pastrami, oeufs mimosa, croquetas, gyoza, gratin de raviole du Dauphiné, viande confite effilochée, pâtés en croûte, burgers maison, plateau de fromages affinés, gaufres, mini crêpes, tiramisu, cheesecake, cookies mi-cuits, fruits frais, jus pressés.

Et je le reconnais : j'ai aimé ce brunch. Un joli cadre, de très beaux produits, quelques cuissons, le tout en plein centre de Lyon. Recommandé.

Manque tout de même un verre de champagne !

Loung moquette

"Aucun roi mage mais pléthore de propositions". C'est ainsi que Lyon Capitale présentait, en janvier 2014, Pléthore & Balthazar, la nouvelle table lounge chic de la rue Mercière (Lyon 2e).

L'endroit a été conçu par l'architecte d'intérieur marocain Raymond Morel (Comptoir de la Bourse, à Lyon, hôtels Murano, Le Kube à Paris, villas privées à Marrakech...). Chic et cosy. Moquette en prime.

Pléthore & Balthazar a été pensé, à son origine, par Fabien Chalard. Depuis, déboires et déconvenues, le bar restaurant avait été repris par l'humoriste Laurent Gerra (aussi propriétaire Léon de Lyon). Il appartient aujourd'hui au groupe Big Love qui gère une ribambelle de concepts rue Mercière, comme le voisin Les Infidèles, une table qui tire vers le haut l’offre gourmande d'artère, Pasta ! (un "comptoir à pâtes"), le bouchon La Mère Maquerelle et le Café Mercière.

