Projet d'élargissement de l'A46-Sud près de Lyon : une opération escargot prévue ce samedi

La fédération Fracture appelle à une opération escargot ce samedi 23 mai sur l’A46-Sud, au niveau de l’échangeur 12 à Saint-Priest jusqu’à l’échangeur 15.

"Face à l’ignorance persistante et au mépris affiché, que nous considérons comme un abandon politique, par le ministre des Transports à l’égard des habitants et des acteurs économiques de l’agglomération sud-est lyonnaise", la fédération Fracture organisera une opération escargot ce samedi 23 mai sur l’A46 Sud.

Celle-ci débutera à 10 heures rue Galilée à Saint-Priest, au niveau de l’échangeur 12 (entrée Saint-Priest les Meurières) jusqu’à l’échangeur 15 (sortie Marennes) et se déroulera "dans le respect des règles de sécurité et avec la volonté de sensibiliser l’opinion publique à une situation devenue intenable." Pour l’heure, "une quarantaine de véhicules sont inscrits, mais on espère que la mobilisation s’élargira d’ici-là", confie Gilles Renevier, président de Fracture. L’action devrait durer une heure.

"Un profond manque de considération" pour le territoire

Dans son communiqué, la fédération rappelle que "depuis plusieurs mois les usagers, riverains, entreprises et élus locaux alertent sur la situation devenue insupportable des infrastructures et des conditions de circulation dans le secteur sud-est de la métropole lyonnaise", mais qu’"aucune réponse ni engagement concrets n’ont été apportés par le ministre des Transports, Philippe Tabarot." Dans le détail, le mécontentement des usagers concerne le projet d’élargissement de l’A46-Sud, qu’ils considèrent être "un non-sens total." Ils ajoutent : "Il ne réglera en rien les problèmes de congestion, il attirera toujours plus de trafic de poids lourds en transit international, transformant notre territoire en couloir logistique, il aggravera durablement la pollution de l’air, les nuisances sonores et les émissions de gaz à effet de serre sur un territoire déjà durement touché et il sacrifie toute ambition en matière de mobilités collectives."

Cette "absence d’écoute" de la part du gouvernement traduirait ainsi "un profond manque de considération" pour le territoire, "pourtant stratégique pour l’économie régionale et la qualité de vie de milliers d’habitants", alerte encore la fédération Fracture. "Nous avons des échanges avec les Renseignements généraux, mais ils ne peuvent rien nous dire. Je ne pense pas non plus que le ministre se rendra dans la région. Il n’y a ni volonté politique, ni courage de sa part", déplore encore Gilles Renevier.

Désormais, la fédération entend dénoncer "l’inaction" de l’État et "exige" la publication "immédiate et intégrale" des études alternatives, ainsi que l’abandon définitif du projet d’élargissement de l’A46-Sud. Après cette action "symbolique", Fracture n’entend pas s’arrêter là. Une réunion publique est d’ores et déjà prévue à la rentrée et devrait se tenir à Solaize.

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