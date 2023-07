À Bellecour, Pizza Pino va être remplacé par la pizzeria Volfoni

Installé au 106 rue du président Edouard-Herriot à Lyon depuis 1992, l’emblématique Pizza Pino va disparaître pour laisser sa place à un autre restaurant italien.

Plus de 30 ans après son installation et des milliers de pizzas plus tard, l'emblématique restaurant Pizza Pino installé place Bellecour va fermer ses portes. Le restaurant n’a pas encore divulgué sa date de fermeture, mais deux à trois mois de travaux sont déjà prévus pour la création du restaurant qui lui succédera. Comme nous l'annoncions au mois de février, c'est bien l'enseigne Volfoni qui va prendre la suite.

Malgré un changement de nom et de propriétaire, le restaurant restera une adresse réservée aux amoureux de l’Italie et de la pizza. Volofoni est une chaîne de restauration italienne. L'enseigne possède déjà 14 restaurants dans l'Hexagone et celui de Lyon sera le tout premier de la région Auvergne-Rhône-Alpes.