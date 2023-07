Atypique, le petit train rouge qui a fait le bonheur des touristes des pentes de la Croix-Rousse pendant de nombreuses années va s’arrêter définitivement à partir du vendredi 7 juillet.

Sept ans après son tout premier voyage, le petit train rouge lyonnais va stopper sa course en fin de semaine. Mis en place, par Lyon City Tour, le moyen de locomotion a monté puis descendu à mainte et mainte reprise les pentes et le plateau de la Croix-Rousse, mais va devoir stopper sa course. "C’est un moyen qui demande beaucoup d’entretien et après le Covid on a connu une grosse baisse d’activité", confie-t-on du côté de Lyon City Tour.

Le petit train n’intéresse plus autant les visiteurs

Les envies des touristes évoluent et le petit train aurait perdu petit à petit de sa notoriété d’antan. "On s’est rendu compte assez rapidement que les visiteurs s’intéressaient à autre chose", précise un employé de la société touristique. La baisse de la fréquentation cumulée à l’impact de plusieurs chantier sur la circulation a donc eu raison du petit train emblématique devenu emblématique de la Capitale des Gaules en quelques années.

Même si cela reste encore hypothétique, Lyon City Tour pourrait revenir avec un nouveau mode transport à la Croix-Rousse. L'entreprise pourrait ainsi se tourner "vers l’électrique et partir sur un autre type de transport, pas forcément un petit train". En tout cas, les derniers visiteurs peuvent encore en profiter jusqu’au 6 juillet.