La recette du « caviar de la Croix-Rousse » d’Olivier Canal du bouchon de Lyon « La Meunière » @ Antoine Merlet

4 nouveaux Bib Gourmand à Lyon

  • par Guillaume Lamy

    • Quatre restaurants lyonnais décrochent un Bib gourmand dans la nouvelle édition du guide Michelin 2026.

    Quelques semaines avant la révélation de la sélection étoilée du guide Michelin France 2026, le 16 mars prochain à Monaco, le guide dévoile 75 nouvelles adresses françaises qui se voient décerner la distinction Bib Gourmand. Une récompense (créée en 1997) pour les tables qui proposent un menu de qualité à un prix raisonnable (menu complet autour de 35€).

    A Lyon intra-muros, quatre restaurants décrochent leur distinction.

    Accentué (7e) , une adresse "qui joue la carte du voyage", jonglant avec les épices de l’Inde, de l’Asie, de l’Afrique, du Moyen-Orient et des Amériques. 

    Cinq mains (5e), le restaurant de Saint-Georges (Vieux-Lyon) ouvert par les frères Cuilleron
    Lire aussi : Ménage à cinq mains

    La Meunière (1er)
    Lire aussi : Les restaurants du mois à Lyon : La Meunière x Le Garet

    La Virée (3e), récemment auréolé du prix du meilleur Bistrot 2025 par le Fooding, est tenue par deux anciens de Substrat, définitivement fermé à l'été 2024, et de Bel Ami .

    Sur les hauteurs proches, à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, L’Éclat de Pierre décroche aussi son Bib Gourmand, et, à Curis-au-mont-d'Or, c'est L’Épicurieux qui est récompensé.

    Olivier Canal, le chef du bouchon de Lyon La Meunière

    "Les Bib Gourmand ont tous un point commun : ils proposent une cuisine simple et accessible" offrant le meilleur rapport qualité-prix (avec) des repas complets à des prix contenus" détaille le guide Rouge.

    Quatre restaurants font également apparition dans le guide Michelin 2023 : Chez Pimousse, Murmures, Rousille et Trèfle. C'est une reconnaissance de qualité : sur les centaines de milliers de restaurants en France, seule une fraction est retenue. Être dans la sélection du guide indique que le restaurant propose une cuisine de qualité, avec des produits frais, bien préparés, même s'il ne se distingue pas encore par une étoile ou un Bib Gourmand.

    Les 17 Bib Gourmand de Lyon en 2026

    1er arrondissement
    - La Meunière - 11 rue Neuve
    - Le Cochon qui Boit - 23 rue Royale

    2e arrondissement
    /

    3e arrondissement
    - La Virée - 21 rue Jean Larrivé
    - Danton - 8 rue Danton

    4e arrondissement
    - Agastache - 134 rue Duguesclin

    5e arrondissement
    - Cinq Mains - 12 rue Mgr Lavarenne

    6e arrondissement
    - Le Jean Moulin - 45 rue de Sèze
    - Le Zeste Gourmand - 93 rue Bossuet
    - M Restaurant - 47 avenue Maréchal Foch
    - Sauf Imprévu - 40 rue Pierre Coreneille

    7e arrondissement
    - Accentué - 97 rue de Gerland
    - Bergamote -123 rue de Gerland
    - Le Kitchen - 34 rue Chevreul
    - Siprès - 2 place du Rado
    - Veronatuti - 122 rue Montesquieu

    8e arrondissement
    /

    9e arrondissement
    - Le Tiroir - 20 Grande Rue de Vaise
    - Racine - Impasse Charavay - 1 rue du Chapeau Rouge

