Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

    • Dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune orages ce mardi 10 février 2026.

    Le temps s'annonce particulièrement agité ce mardi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a ainsi placé dix départements de la région en vigilance jaune orages. Une vigilance qui sera valable toute la journée à partir de 10h.

    Le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire, la Haute-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont ainsi en vigilance orages.

    A noter que le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont également en vigilance pluie-inondation. Le Rhône, l'Isère, l'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont en vigilance vent violent et que les trois départements alpins de la région sont tous en vigilance avalanches.

