Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce mardi

La qualité de l'air s'annonce globalement bonne ce mardi 10 février 2026 avec notamment un bon lessivage de l'atmosphère.

On respire bien ce mardi à Lyon. Après un début de semaine à la qualité de l'air dégradée, ce mardi, les différentes perturbations qui devraient traverser le ciel lyonnais vont assurer un bon lessivage de l'atmosphère.

Ainsi, sur l'ensemble de la métropole de Lyon, la qualité de l'air s'annonce bonne à moyenne ce 10 février. Les concentrations en particules fines seront en baisses par rapport à la veille.