Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce mardi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air s'annonce globalement bonne ce mardi 10 février 2026 avec notamment un bon lessivage de l'atmosphère.

    On respire bien ce mardi à Lyon. Après un début de semaine à la qualité de l'air dégradée, ce mardi, les différentes perturbations qui devraient traverser le ciel lyonnais vont assurer un bon lessivage de l'atmosphère.

    Ainsi, sur l'ensemble de la métropole de Lyon, la qualité de l'air s'annonce bonne à moyenne ce 10 février. Les concentrations en particules fines seront en baisses par rapport à la veille.

    à lire également
    Pesticide interdit retrouvé chez BASF près de Lyon : des associations écologistes portent plainte

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pesticide interdit retrouvé chez BASF près de Lyon : des associations écologistes portent plainte 08:55
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce mardi 08:20
    Tiffany Joncour
    Métropolitaines 2026 : Le RN dévoile ses mesures pour "remettre l’accès au logement au service des habitants" 07:58
    orages
    Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 07:42
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mardi pluvieux et venteux à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus 07:14
    d'heure en heure
    François Gaillard
    Qualité de vie : "une métropole comme celle de Lyon devrait être dans le top 50" 07:00
    Et si le musée Guimet (re)devenait un “casino des sports” ? 09/02/26
    Là où on ne l’attendait pas : le ministre des Transports nuance sa critique du projet de méga-tunnel 09/02/26
    PAZ piège à colle
    Municipales 2026 : à Lyon, une association de défense des animaux monte au créneau 09/02/26
    Le groupe Thalès annonce une vague de recrutement, 180 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes 09/02/26
    gens qui écoutent un festival en plein air
    Printemps de Pérouges : les inscriptions aux "tremplins" sont ouvertes 09/02/26
    police Lyon
    Vénissieux : six coups de feu tirés sur la façade d'un restaurant 09/02/26
    Image d'illustration de la gendarmerie. (LOIC VENANCE / AFP)
    À Genas, un septuagénaire suspecté d'avoir abattu un cambrioleur 09/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut