Bouchon à l’entrée du tunnel de Fourvière. @WilliamPham

Là où on ne l’attendait pas : le ministre des Transports nuance sa critique du projet de méga-tunnel

    • Après une sortie ironique sur le projet de méga tunnel sous Fourvière, le ministre des Transports Philippe Tabarot a rapidement nuancé ses propos. Un changement de ton intervenu après des échanges avec Jean-Michel Aulas, porteur du projet aux côtés de Véronique Sarselli, alors que le financement et le soutien de l’État sont déterminants pour sa réalisation.

    Cet article est extrait du numéro de février 2026 de Lyon Capitale.

    Il y a plus de chances que Lyon remporte la Ligue des champions avant qu’on soit à l’inauguration du projet.” Une pique non sans humour (noir pour l’OL) du ministre des Transports Philippe Tabarot, sur le plateau de LCP en janvier, à propos du projet de méga tunnel sous Fourvière, porté par Jean-Michel Aulas, candidat à la Ville de Lyon, et Véronique Sarselli (LR), candidate à la Métropole. Une critique à fleurets mouchetés, puisque le ministre précisait aussi ne pas connaître le détail du projet. Reste que, intentionnel ou non, le coup a porté. De fait, difficile de sortir un projet estimé à plus de 2 milliards d’euros sans l’aval et le soutien financier de l’État.

    C’était sans compter sur le pouvoir de persuasion de l’ancien patron de l’OL. Cinq jours plus tard, en marge d’une conférence de presse, ce dernier invitait les journalistes à “oublier les déclarations” du ministre, affirmant que celui-ci allait “s’exprimer pour dire quel est le fond de sa pensée”. Et dès le lendemain, Philippe Tabarot expliquait dans les colonnes du Progrès : “Mon intention n’était pas de me positionner sur la pertinence ni la faisabilité de ce projet, j’ai simplement rappelé une regrettable réalité : il est devenu très difficile dans notre pays de sortir des grands projets en raison de la multiplication des recours et contentieux (…)” Avant d’ajouter : “Il s’agissait d’un clin d’œil politique et sportif à l’endroit d’un homme qui a réussi tellement de choses dans sa vie précédente.”

    Un changement de tonalité inattendu pour l’homme d’État. Contacté par Lyon Capitale, l’entourage de Jean-Michel Aulas confirme que ce dernier a, entre-temps, écrit à Philippe Tabarot pour lui présenter son projet. Une discussion fructueuse, expliquant cette mise au point ministérielle. Les deux hommes devraient se rencontrer début février. 

    Lire aussi : Critiques du méga-tunnel d'Aulas : "Des propos mal interprétés" selon le ministre des Transports

    PAZ piège à colle
    Municipales 2026 : à Lyon, une association de défense des animaux monte au créneau

