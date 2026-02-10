Actualité
Une trentaine de militants se sont introduits dans le site BASF de Genay dans le Rhône.

Pesticide interdit retrouvé chez BASF près de Lyon : des associations écologistes portent plainte

  • par La Rédaction

    • Les associations écologistes Générations Futures et Alerte Planète, soutenues par Extinction Rebellion, ont annoncé lundi le dépôt d'une plainte après la découverte de pesticides interdits dans un site du géant allemand de la chimie BASF, près de Lyon.

    La plainte, déposée selon les associations auprès du tribunal judiciaire de Lyon, vise à "rechercher les responsabilités concernant les infractions relatives à la détention et la commercialisation de produits pesticides composés à base de substances actives interdites depuis plusieurs années dans l'Union européenne", selon un communiqué.

    A lire aussi : "Empoisonnement collectif" : près de Lyon, Extinction Rébellion mène une action devant le siège de BASF

    En juin dernier, lors d'une visite non autorisée dans le site de BASF Agri-Production à Genay, près de Lyon, des militants écologistes avaient affirmé avoir découvert la présence du pesticide Fastac et de sa substance active, l'alpha-cyperméthrine, deux produits pourtant interdits de production, stockage et circulation.

    Des pesticides interdits en Europe

    A la suite de cette présumée découverte, la Direction de l'environnement, aménagement et logement (Dreal) organisait une inspection. Le rapport, disponible pour le grand public depuis le 11 août, confirme la présence d'"environ 10 tonnes" de "FASTAC TECH" (substance active contenant plus de 90% d'alpha-cyperméthrine) et de "divers produits phytopharmaceutiques contenant de l'alpha-cyperméthrine à des fins d'export hors UE dans des quantités importantes (plusieurs dizaines de tonnes)".

    A également été constatée "la présence d'un produit phytopharmaceutique contenant du chlorfénapyr, également interdit", précise le rapport. Le premier chimiste mondial en termes de chiffre d'affaires assure de son côté opérer dans le respect des différentes réglementations. Les associations plaignantes exigent dans leur communiqué "de faire cesser ce commerce toxique".

    "Alors que le Premier ministre a appelé à mettre fin aux deux poids-deux mesures le mois dernier, nous nous mobilisons pour dénoncer l'hypocrisie du gouvernement qui prétend lutter contre la concurrence déloyale en agissant sur les résidus de pesticides interdits dans l'alimentation tout en laissant l'agrochimie faire son business sur notre territoire et exporter des pesticides interdits dans l'UE", estiment-elles.

    à lire également
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce mardi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pesticide interdit retrouvé chez BASF près de Lyon : des associations écologistes portent plainte 08:55
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce mardi 08:20
    Tiffany Joncour
    Métropolitaines 2026 : Le RN dévoile ses mesures pour "remettre l’accès au logement au service des habitants" 07:58
    orages
    Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 07:42
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mardi pluvieux et venteux à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus 07:14
    d'heure en heure
    François Gaillard
    Qualité de vie : "une métropole comme celle de Lyon devrait être dans le top 50" 07:00
    Et si le musée Guimet (re)devenait un “casino des sports” ? 09/02/26
    Là où on ne l’attendait pas : le ministre des Transports nuance sa critique du projet de méga-tunnel 09/02/26
    PAZ piège à colle
    Municipales 2026 : à Lyon, une association de défense des animaux monte au créneau 09/02/26
    Le groupe Thalès annonce une vague de recrutement, 180 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes 09/02/26
    gens qui écoutent un festival en plein air
    Printemps de Pérouges : les inscriptions aux "tremplins" sont ouvertes 09/02/26
    police Lyon
    Vénissieux : six coups de feu tirés sur la façade d'un restaurant 09/02/26
    Image d'illustration de la gendarmerie. (LOIC VENANCE / AFP)
    À Genas, un septuagénaire suspecté d'avoir abattu un cambrioleur 09/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut