Pesticide interdit retrouvé chez BASF près de Lyon : des associations écologistes portent plainte

Une trentaine de militants se sont introduits dans le site BASF de Genay dans le Rhône.

Les associations écologistes Générations Futures et Alerte Planète, soutenues par Extinction Rebellion, ont annoncé lundi le dépôt d'une plainte après la découverte de pesticides interdits dans un site du géant allemand de la chimie BASF, près de Lyon.

La plainte, déposée selon les associations auprès du tribunal judiciaire de Lyon, vise à "rechercher les responsabilités concernant les infractions relatives à la détention et la commercialisation de produits pesticides composés à base de substances actives interdites depuis plusieurs années dans l'Union européenne", selon un communiqué.

En juin dernier, lors d'une visite non autorisée dans le site de BASF Agri-Production à Genay, près de Lyon, des militants écologistes avaient affirmé avoir découvert la présence du pesticide Fastac et de sa substance active, l'alpha-cyperméthrine, deux produits pourtant interdits de production, stockage et circulation.

Des pesticides interdits en Europe

A la suite de cette présumée découverte, la Direction de l'environnement, aménagement et logement (Dreal) organisait une inspection. Le rapport, disponible pour le grand public depuis le 11 août, confirme la présence d'"environ 10 tonnes" de "FASTAC TECH" (substance active contenant plus de 90% d'alpha-cyperméthrine) et de "divers produits phytopharmaceutiques contenant de l'alpha-cyperméthrine à des fins d'export hors UE dans des quantités importantes (plusieurs dizaines de tonnes)".

A également été constatée "la présence d'un produit phytopharmaceutique contenant du chlorfénapyr, également interdit", précise le rapport. Le premier chimiste mondial en termes de chiffre d'affaires assure de son côté opérer dans le respect des différentes réglementations. Les associations plaignantes exigent dans leur communiqué "de faire cesser ce commerce toxique".

"Alors que le Premier ministre a appelé à mettre fin aux deux poids-deux mesures le mois dernier, nous nous mobilisons pour dénoncer l'hypocrisie du gouvernement qui prétend lutter contre la concurrence déloyale en agissant sur les résidus de pesticides interdits dans l'alimentation tout en laissant l'agrochimie faire son business sur notre territoire et exporter des pesticides interdits dans l'UE", estiment-elles.