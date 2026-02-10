Agression de Théo à Lyon : une marche blanche organisée ce mardi

La mère de la victime compte protester contre la libération des suspects, placés sous contrôle judiciaire. La manifestation se déroulera devant la station de métro Debourg, dans le 7ème arrondissement.

"Les autres victimes doivent être entendues". Après l'agression de Théo le 31 janvier dernier, sa mère annonce organiser une marche blanche près des lieux de l'attaque. Pour rappel, le jeune homme de 20 ans avait été violenté et dépouillé par un groupe d'adolescents âgés de 14 à 17 ans, alors qu'il rentrait du travail. Les faits se sont déroulés dans le 7ème arrondissement, au sein du hall d'un immeuble. Une enquête avait alors été lancée permettant d'interpeller cinq mineurs, déjà connus pour une série de vols avec violence ces derniers mois à Lyon.

La marche blanche a lieu ce mardi 10 février à 15 heures devant la station de métro Debourg, dans le quartier de Gerland, non loin des lieux de l'attaque. Parmi les revendications de la mère de la victime, la libération des suspects due à leur minorité. Ils ont cependant été placés sous contrôle judiciaire.

L'objectif de cette manifestation est également de dénoncer les violences répétées au sein de l'espace public : "Protéger l’école et nos enfants, ce n’est pas attendre qu’un drame arrive. C’est agir avant, reconnaître chaque violence pour ce qu’elle est, et transmettre le respect de la vie", affirme la mère de Théo dans son appel à mobilisation.

