Métropolitaines 2026 : Le RN dévoile ses mesures pour "remettre l’accès au logement au service des habitants"

  • par Romain Balme

    • Une stratégie majoritairement axée sur les logements sociaux, la suppression de l'encadrement des loyers, ainsi que sur la rénovation énergétique.

    "Répondre à la crise immobilière". C'est tout l'enjeu du "plan complet de réforme de la politique du logement" dévoilé par Tiffany Joncour, tête de liste RN aux métropolitaines de 2026. Une stratégie qui repose sur 6 enjeux principaux, "destinés à rétablir l’équité, la fluidité et la sécurité du parc immobilier métropolitain" évoque le communiqué de presse.

    Les logements sociaux ciblés par plusieurs mesures

    Le groupe d'extrême droite souhaite tout d'abord que les logements sociaux soient des "tremplins" et non des "situations figées". De ce fait, des contrôles sur la situation financière des bénéficiaires seront établis afin qu'en cas d'amélioration le logement soit libéré pour les plus précaires. Les fauteurs de troubles au sein de ces parcs sociaux sont aussi ciblés. Tiffany Joncour souhaite les expulser "dans le strict respect de la loi". "Les situations d’impayés répétés, de trafics ou de troubles majeurs de voisinage ne doivent plus être tolérées" martèle la candidate.

    Toujours sur le volet des logements sociaux, le RN prône une attribution prioritaire de ces habitations aux travailleurs du territoire, notamment pour ceux "exerçant des métiers indispensables au fonctionnement quotidien" comme les pompiers, les soignants ou les forces de l'ordre. L'accent est également mis sur un accès à la propriété favorisé pour les locataires HLM. A noter que "les ventes réalisées dans ce cadre seront exonérées des droits de mutation perçus par la Métropole".

    "Remettre la politique du logement au service des habitants"

    Autre cheval de bataille partagé avec Grand Coeur Lyonnais, la liste de Véronique Sarselli, l'encadrement des loyers. Tiffany Joncour, souhaite elle aussi le supprimer afin de "remettre des logements sur le marché et de relancer l’investissement immobilier". Enfin, le RN souhaite simplifier et accélérer les dispositifs de rénovation énergétique à l'image d'EcoRénov par l'intermédiaire d'"un guichet unique, des délais d’instruction garantis et des outils numériques simplifiés". Le but ? "Encourager massivement les propriétaires à engager des travaux sans lourdeurs administratives." Avec ce programme, la députée de la 13ème circonscription du Rhône entend "remettre la politique du logement au service des habitants de la Métropole".

