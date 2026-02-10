Un mardi pluvieux et venteux à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus

C'est une journée particulièrement humide qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 10 février 2026.

Les parapluies et autres kway seront de sortis ce mardi à Lyon. Pour ce deuxième jour de la semaine, la journée s'annonce particulièrement pluvieuse avec des averses matinales qui seront suivies par l'arrivée d'un nouveau front l'après-midi.

Un front pluvieux qui sera plus actif en fin de journée sous un vent de sud particulièrement soutenu et qui pourrait souffler jusqu'à 55 km/h.

Côté températures il fait déjà 9 degrés ce mardi matin et le mercure atteindra les 12 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.