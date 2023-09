Une enveloppe de 850 000 euros de la Région permet de tirer du péril le seul centre de formation des apprentis en gastronomie de France.

Retards de travaux, explosion du coûts des matériaux, perte d'exploitation liée à l'impossibilité d'ouvrir, désengagement de l'Etat ont manqué de faire disparaître le centre de formation des apprentis (CFA) de la gastronomie d'Auvergne-Rhône-Alpes.

La Région vient de débloquer une enveloppe de 850 000 euros pour sauver le CFA en dépôt de bilan.

Pourtant, tout avait commencé sous les meilleurs auspices. En 2018, la Métropole de Lyon avait lancé un appel à projets pour "l’exploitation et la valorisation du Château de Lacroix Laval". L'idée était de permettre de choisir une activité qui renforce l’attractivité du domaine.

Le centre de formation pour apprentis (CFA) de la gastronomie répondait à un triple enjeu : la valorisation du patrimoine architectural métropolitain, le renforcement de l’attractivité et le rayonnement du pôle gastronomie lyonnais, et l'ouverture aux jeunes d'un parcours d’excellence gratuit dans le cadre de l’apprentissage.

Début 2020, le projet porté par le chef étoilé Christian Têtedoie est retenu. Quelques mois plus tard, en octobre, le conseil métropolitain votait à l’unanimité un bail emphytéotique de 30 ans pour le château de Lacroix-Laval pour le chef.

Les travaux pouvaient démarrer. C'était sans compter la tempête Covid. Les travaux ont pris un an et demi de retard, avec un surcoût de 800 000 euros (la crise ukrainienne étant, elle aussi, passée par là". "Notre provisionnel a explosé, explique Christian Têtedoie à Lyon Capitale. Nous avons eu une perte d'exploitation due à l'impossibilité d'ouvrir le site."

Baisse des dotations de l'Etat de 480 000 euros

Pour saupoudrer le tout, l'Etat a annoncé une baisse des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage. "La baisse du coût-contrat des apprentis a baissé de 30% l'année dernière et de 10% cette année. Soit 480 000 euros de perte de revenus par rapport aux dotations de l'Etat." Et, cerise sur la gâteau, les prix du gaz et de l'électricité ont été multipliés par trois.

Malgré tout, en en septembre 2022, il y a tout juste un an, CFA de la gastronomie Auvergne-Rhône-Alpes - le premier en France - accueillait sa première promotion.

Sur un site de 5 220 m2, des jeunes de 15 à 18 ans, des adultes en reconversion professionnelle et des bénéficiaires du RSA, allaient être formés à la gastronomie. A date, 163 apprentis venus des quatre coins de la France suivent les formations du CFA de Lacroix-Laval.

Les difficultés financières était si lourdes que le CFA de Lacroix-Laval était sur le point de déposer le bilan courant octobre.

"Ce sont des jeunes que nous n’avons pas le droit de laisser tomber à mi-parcours"

Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a donc remis au pot (en plus des 5 millions sur les 11 millions qu'a coûté le centre de formation), à hauteur de 850 000 euros. "Le CFA de la gastronomie est notre vitrine, c’est l’image de la gastronomie de notre Région, a défendu Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont des jeunes que nous n’avons pas le droit de laisser tomber à mi-parcours. On doit réussir. C’est une partie de notre image de marque. Sans notre concours, le CFA aurait fermé. Personne n’était là pour l’aider. Nous avons refusé cette fatalité. C’est un projet qui a du sens et qui est notre image."

"L'avenir pour nos entreprises, passe par la formation"

Christian Têtedoie, chef étoilé de Lyon

"Ces 850 000 euros vont nous permettre de redémarrer" poursuitChristian Têtedoie. En parallèle, des postes ont été supprimés. Le CFA est en pleine "restructuration". Et de taper du point sur la table : "Au CFA de Lacroix-Laval, on donne une chance aux élèves dont les parents n'ont pas les moyens de se payer une grande école, de les former et d'avoir un métier. L'avenir, pour nos entreprises, passe par la formation."