Candidature des Alpes Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. (Photo by LOUAI BARAKAT / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)

JO 2030 : nouveau coup dur pour le Cojop qui perd encore un cadre

  • par La Rédaction

    • Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2030 a annoncé vendredi le départ de son directeur de la communication, Arthur Richer, un nouveau coup dur après la démission en décembre de la directrice des opérations.

    "Le Cojop Alpes Françaises 2030 annonce le départ d’Arthur Richer, directeur de la communication", indique le communiqué, sans donner plus de détails sur les raisons de ce départ. Une source proche du comité a indiqué à l'AFP que "constatant un désaccord sur la stratégie à mettre en place, Arthur Richer a proposé au leadership du Cojop de mettre fin à leur collaboration, ce qui a été accepté".

    "Un processus de recrutement sera lancé dans les meilleurs délais", indique le communiqué du Cojop, qui se dit "entièrement concentré sur la poursuite de ses activités, et notamment du dispositif de communication dans le cadre de sa présence aux Jeux de Milan Cortina 2026" qui se déroulent du 6 au 22 février.

    Il a "salué le travail accompli" par Arthur Richer, qui a "professionnalisé et structuré la fonction communication du Cojop, dans le cadre de l’orchestration des grands temps forts institutionnels d’Alpes Françaises 2030 et de la mise en place d’une stratégie et d'un dispositif de long terme pour bâtir la réputation et l’image de l’organisation et des Jeux de 2030".

    En décembre, la directrice des opérations du comité, Anne Murac, avait démissionné seulement cinq mois après son arrivée. Mme Murac faisait déjà partie de l'organigramme des Jeux de Paris-2024 en tant que responsable du "cluster" d'Ile-de-France. Au sein du Cojop elle supervisait notamment la "carte des sites", pas encore définitivement arrêtée, mais qui doit attribuer les compétitions des différentes disciplines à chacun des quatre grands pôles, Savoie, Haute-Savoie, Nice et Briançonnais.

