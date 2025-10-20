Lyon : la rue de la République poursuit sa transformation, de nouveaux travaux jusqu'en janvier

Plantation d'arbres, installation de mobilier... La partie Nord de la rue de la République poursuit sa transformation à Lyon.

Les travaux de préfiguration de la partie Nord rue de la République (de Cordeliers à Hôtel de Ville) débutent cette semaine à Lyon. Après avoir été piétonnisé cet été, l'axe poursuit sa mue avec un chantier qui doit préfigurer ses futurs usages définitifs. Il s'achèveront d'ici la fin du mois de janvier, avec une pause au mois de décembre. Dans le même temps, les services de la Métropole questionnent les usagers pour connaître leurs usages et leurs attentes.

Du nouveau mobilier

Les polémiques bancs "boudins" installés côté Cordeliers seront généralisés à l'ensemble de la rue, notamment côté Hôtel de Ville sur la partie Nord de l'axe. Ils seront complétés par des chaises avec dossiers, installées quant à elles plutôt sur les trottoirs. Par ailleurs, les abribus ne seront pour l'heure pas retirés et serviront d'assises et d'abris donc. Ils seront régulièrement habillés par des campagnes de communications d'évènements partenaires, comme en ce moment, le festival Air de famille.

Des plantations

22 arbres seront plantés, tandis que les pieds d'arbres déjà existants seront végétalisés. Au total, 500 m2 de béton seront transformés en végétation sur l'ensemble de la partie Nord de la rue. Les essences seront diversifiées avec notamment la plantation de chênes et d'aulnes, des arbres plus adaptés aux conditions de vie rudes qu'impose le centre-ville. 1 500 m2 d'eaux pluviales seront déconnectés du réseau d'assainissement. Ces eaux, jusqu'à présent traitées dans le réseau, s'infiltreront directement dans le sol.

Une signalétique vélo

Devenue piétonne, la partie Nord de la rue de la République n'échappe pas aux incivilités et aux conflits d'usages entre les piétons et les cyclistes. Ces derniers peuvent légalement emprunter l'axe, à condition d'y circuler à 5 km/h. Un doux rêve, qui pousse la Métropole de Lyon à mettre en place une nouvelle signalétique à destination des biclous, afin de les inciter à emprunter la rue Edouard-Herriot. Des guidages seront installés pour les cyclistes descendant des pentes de la Croix-Rousse, et pour ceux arrivant de la rue Grenette.

Des panneaux rappelant les règles et les sanctions applicables seront également installés. À noter que la Métropole de Lyon réfléchit également à mettre en place un bridage des vélo'v électriques dans les zones piétonnes.

Des travaux sur la place des Cordeliers qui s'achèvent, ceux de la rue Serlin se poursuivent

Le grand réaménagement de la place des Cordeliers préfiguré sur les visuels de la Zone à trafic limité n'est pas pour tout de suite. Mais des travaux de reprise des enrobés doivent s'achever d'ici la fin de la semaine, tandis que l'asphalte des trottoirs élargis sera réalisée dans les prochaines semaines. Des traversées piétonnes doivent également être matérialisées entre la rue Saint-Bonaventure et la place.

Au nord de la rue de la République, la rue Serlin est elle-aussi en travaux jusqu'à l'automne 2026. Une première phase du chantier, sur la partie située entre la place des Terreaux et la rue Edouard-Herriot, sera finalisée d'ici la fin de l'automne, avec un élargissement des trottoirs et une végétalisation. Au pied de l'Hôtel de Ville, ce sont des travaux sur le réseau d'eau potable et d'assainissement qui sont en cours.