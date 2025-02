Lyon : dès lundi, et jusqu'en 2026, d'importants travaux dans le 1er arrondissement

Rue Terme, place Tobie Robatel, rue de la Martinière, rue Serlin... Dès le 24 février, et jusqu'à l'année prochaine, d'importants travaux seront réalisés dans le 1er arrondissement de Lyon.

De nouveaux travaux vont débuter en Presqu'île ce lundi 24 février, perturbant la circulation dans un secteur contraint mais très emprunté aux heures de pointe. La place Tobie Robatel et la rue Terme vont en effet bénéficier d'un important réaménagement dans le cadre du projet Presqu'île à vivre.

Tobie Robatel, rue Terme : travaux du 24 janvier à la fin du mois d'août

L'objectif est notamment d'améliorer la circulation des bus dans ce secteur étroit, alors des lignes fortes, notamment les C13 et C18, devront l'emprunter dans le cadre de la réorganisation des transports en communs, qui ne traverseront plus la place des Terreaux. Des tournants doivent ainsi être revus pour faciliter leur circulation.

"Les quais des arrêts C13 et C18 seront plus confortables et se feront face sur la place", indique Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités. Des arbres seront également plantés. Les travaux doivent s'achever fin août 2025 indique la Ville de Lyon.

La rue Terme sera réaménagée.

Pendant cette période, la circulation sera maintenue sur une voie, avec une déviation par la rue de la Martinière. Le quai Saint-Vincent connaîtra également une réduction à une voie en raison du stockage des chantiers précise la municipalité.

Rue de la Martinière et place Rambaud : des travaux jusqu'à mi-2026

Dans la foulée, la rue de la Martinière sera également réaménagée à partir de 2026. De nombreuses places de stationnement seront supprimées pour élargir les trottoirs, et la place Rambaud sera requalifiée. Seules 25 des 65 places existantes seront conservées. Des arbres seront également plantés en alignement sur le trottoir nord et avec des bandes plantées sur le trottoir sud.

Des travaux vont débuter concomitamment à ceux lancés dans le secteur Tobie Robatel, dès la mi-mars 2025 puisque des entreprises vont intervenir sur la rénovation des réseaux souterrains.

Projet de réaménagement de la rue de la Martinière.

Rue Joseph Serlin : des travaux jusqu'à fin-2026

Toujours dans le 1er arrondissement, la rue Joseph Serlin, champ de mine reliant la rue de la République à la place des Terreaux, sera elle aussi réaménagée dans le cadre de Presqu'île à vivre dès le mois de juin et jusqu'à la fin de l'année 2026.

La rue Serlin à Lyon sera réaménagée.

Cet axe, qui fait partie du périmètre de la Zone à trafic limitée qui sera instaurée en juin, va être rendu presque entièrement aux 40 000 piétons qui l'empruntent chaque jour. Les bus ne traverseront en effet plus la place des Terreaux par la rue Serlin, puisque les lignes seront divisées en deux pôles : Rhône et Saône, et ne traverseront la Presqu'île qu'au niveau de la rue Grenette qui leur sera réservée.

"12 arbres, une voirie à niveau, un espace 100% piéton côté commerces et un espace partagé (piéton, vélo, ayant-droit) côté Hôtel de Ville", préfigure Valentin Lungenstrass.

Rues du Garet et de la Bourse : des travaux prévus sur le prochain mandat

Enfin, la rue du Garet et la rue de la Bourse, rendues piétonnes dans le cadre de la Zone à trafic limité, seront remises à neuf avec un nouveau revêtement "mettant en valeur le patrimoine de ces rues", assure la Métropole de Lyon. Les trottoirs et la chaussée seront mis à niveau pour améliorer l’accessibilité et des îlots végétalisés viendront ponctuer les espaces. Ces travaux sont en revanche prévus pour après 2026.

Dans le même secteur, le réaménagement de la rue du Mulet et de la rue Neuve est également programmé avec la mise à niveau des trottoirs et de la chaussée, un nouveau revêtement, et la création d’espaces végétalisés. Enfin le triangle des rues Garet – Verdi – Pizay sera réaménagé par un changement de revêtement et de mise à niveau des trottoirs et de la chaussée.