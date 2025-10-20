Actualité
orage Lyon
Illustration Romain Weber-Lyon Météo

De la pluie avant une baisse des températures : à quoi s'attendre dans le ciel lyonnais cette semaine ?

  • par La Rédaction

    • Après un début d’automne encore doux, la météo change de ton à Lyon. La semaine s’annonce grise, rythmée par les averses et les nuages, avant une nette chute des températures.

    L’automne s’installe franchement dans le Rhône. Les Lyonnais devront composer toute la semaine avec une météo instable, souvent pluvieuse, avant une chute marquée du thermomètre. Dès ce lundi, les averses rythmeront la matinée avant quelques éclaircies dans l’après-midi. Le mercure atteindra 17 °C au plus chaud.

    Mardi, le ciel restera bouché et la pluie s’invitera à nouveau, avec un maximum de 15 °C. Mercredi s’annonce comme la journée la plus agitée : des passages orageux sont possibles dans l’agglomération, sur fond de températures avoisinant les 18 °C. Le vent soufflera également assez fort.

    Jeudi marquera une courte accalmie, même si quelques averses locales pourraient encore perturber la journée. En revanche, le changement de temps se fera sentir dès vendredi, avec un flux plus froid venu du nord. Les maximales chuteront à 12 °C dimanche, tandis que les matinées de début de semaine prochaine pourraient descendre autour de 5 °C.

    Après plusieurs semaines de douceur, Lyon s’apprête donc à basculer dans une ambiance pleinement automnale.

    Le DJ Fred Again annonce un concert unique à Lyon la semaine prochaine 19/10/25
