"L'enseignement supérieur n'est pas un luxe, c'est un besoin" : le personnel de l'université Lyon 2 sonne l'alarme

Alors qu'un plan budgétaire concernant l'université Lyon 2 est examiné ce vendredi 3 octobre, le personnel de l'établissement tire la sonnette d'alarme.

Au lendemain de la journée de mobilisation du 2 octobre, les personnels et étudiants de l'université Lyon 2 sont en grève. Pour cause : le conseil d'administration se réunit ce vendredi 3 octobre pour voter un plan budgétaire "de remise en équilibre" visant à éviter de mettre sous tutelle financière l'établissement d'enseignement .

Concrètement, le plan impose quatre millions d'euros d'économies, notamment en réduisant la masse d'employés et de cours dispensés : "Le plan prévoit des suppressions de postes d'enseignants, de personnel administratif, mais aussi des suppressions de cours, d'heures d'enseignements et de nombreuses formations", indique Flor Rivera, membre du personnel administratif de l'Université Lyon 2 et syndiquée CGT Ferc sup.

Des salles de TD bondées

Jeudi 2 octobre déjà, la CGT Ferc sup (enseignement supérieur) était mobilisée dans les rues de Lyon pour manifester : "Nous sommes ici pour manifester contre la suppression de postes dans l'enseignement supérieur et contre les plans d'austérité votés dans certaines universités, dont la nôtre bientôt", expliquait alors, Flor Rivera.

Accompagnée de ses collègues, la jeune femme compte bien se faire entendre concernant l'avenir de l'université : "on réduit les heures d'enseignements, on supprime des postes, les recrutements sont bloqués, nous, nous voulons plus de postes et de formations, l'enseignement supérieur n'est pas un luxe c'est un besoin."

Des mesures qui impactent les conditions de travail du personnel, mais aussi des étudiants : "dans les TD, où les étudiants sont censés être en petits groupes pour être aidés, les effectifs explosent (...) Suivant les cours, nous nous retrouvons avec 40 étudiants, dans des salles qui ne correspondent pas, ça impacte les conditions de travail des enseignants et des étudiants", explique Flor.

"La lutte doit continuer jusqu'à ce qu'on obtienne la victoire"

La CGT Ferc demandent à la direction de Lyon 2 de renoncer au plan d'austérité, en raison de ses "conséquences sociales dramatiques" pour les agents de l’établissement, ainsi que de "l’amoindrissement de la diversité et de la richesse de l’offre de formation de l’établissement."

Lors de l'annonce du plan en juillet dernier, le syndicat recommandait à la présidence de l’université Lyon 2 de demander au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche "une contribution budgétaire additionnelle et urgente, à la hauteur des besoins de l’établissement."

En attendant, le personnel et les étudiants se mobilisent ce vendredi 3 octobre. "La lutte doit continuer jusqu'à ce qu'on obtienne la victoire", affirme Flor.

