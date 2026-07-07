Escapades : Un été magique aux portes de l’Ardèche

À une heure de Lyon, l’Ardèche “verte”, autour d’Annonay, est la destination familiale par excellence pour en prendre plein les yeux.

Au programme : balades en famille sur la trace des lutins du Vivarais, baptêmes de l’air à bord d’une invention 100 % ardéchoise et rencontres insolites avec des loups, des guépards, des mangoustes et plein d’autres animaux fascinants…

Chemin de Saint-Régis © Angel Salazar

Les sentiers légendaires

L’Ardèche verte jouit d’une nature dont la beauté sauvage se dévoile à pied, au fil des chemins et des légendes du territoire.

En famille, suivez les perles de bois du chapelet infini jusqu’à la cachette des Afars, ces lutins qui peuplent les contes du nord de l’Ardèche.

Comptez 1 heure 30 pour ce parcours ludique agrémenté de belles sculptures d’Afars, au départ de Lalouvesc, à une vingtaine de kilomètres d’Annonay. Pour vous aider, un livret est en vente à l’office de tourisme du village.

Dans la fraîcheur des sous-bois d’altitude, grimpez au Grand Felletin, qui culmine à 1 387 mètres. Là-haut, un magnifique point de vue vous attend sur la vallée de la Vocance, celle du Rhône et même jusqu’aux Alpes par beau temps. Le spot parfait pour un pique-nique, ou pour admirer le coucher de soleil. Depuis le col de la Charousse, à Monestier, comptez 1 heure 30 aller-retour par un agréable sentier, peu pentu (150 mètres de dénivelé sur 10 kilomètres).

La Cance © Serge Roussé

Le chemin de Saint-Régis, référencé comme le GR®430, est une boucle de 200 kilomètres qui peut se parcourir en neuf jours environ à pied, ou en VTT.

L’itinéraire traverse le bassin du Puy, le plateau volcanique du Mézenc, le Haut-Vivarais, le plateau granitique de Montfaucon et le massif du Meygal, en passant par les villages de Lalouvesc et Saint-Pierre-sur-Doux. De quoi en prendre plein les yeux grâce aux paysages remarquables d’Ardèche et de Haute-Loire.

Tous les itinéraires sont sur ardechegrandair.com

Annonay, berceau de la montgolfière © Montgolfière et Cie

Génie ardéchois

Saviez-vous qu’Annonay est le berceau de la montgolfière ? Les frères Joseph et Étienne Montgolfier, à l’origine de cette invention décoiffante, ont grandi juste à côté d’Annonay, à Vidalon.

Inspirés, sans aucun doute, par le paysage ardéchois, splendide vu du ciel. Dans les années 1770, lors d’un voyage d’affaires, l’un des frangins a l’idée de concevoir… un ballon volant ! Le 4 juin 1783, c’est sur la place des Cordeliers, au cœur d’Annonay, que décolle la première montgolfière, faite de toile et de papier.

Chaque année, le premier dimanche de juin, cet envol historique est reconstitué par l’association “Les Montgolfières d’Annonay”, au même endroit, en conditions et costumes d’époque.

Tout au long de l’été, les montgolfières rythment la vie locale ardéchoise à travers plusieurs temps forts qui leur sont consacrés à Annonay et alentour. L’occasion de faire votre baptême de l’air, début juillet, lors du festival “J’peux pas j’ai montgolfière” !

Au programme : vols, petits-déjeuners au lever du soleil devant les envols, villages thématiques (montgolfières, cerfs-volants, fête foraine...) et activités pour les enfants. À savoir que des compagnies locales proposent des vols toute l’année, au départ d’Annonay.

Plus d’informations sur ardechegrandair.com

Musée des Papeteries Canson et Montgolfier © Renaud Vezin

La Deûme, la rivière qui traverse Annonay, est idéale pour la fabrication du papier en raison de son eau très peu calcaire. C’est donc là que des générations de papetiers ont prospéré, dont la famille Montgolfier.

Non contents d’avoir inventé la montgolfière, Joseph et Étienne ont rivalisé d’ingéniosité au sein de la papeterie familiale – aujourd’hui l’usine Canson : le papier vélin pour un papier plus lisse, la technique de la pile hollandaise pour un papier d’un blanc immaculé, le papier calque…

Passez le seuil dans la maison natale de ces talentueux frères Montgolfier pour en savoir plus sur l’histoire de la papeterie, du XVIIe siècle à nos jours, et assister en direct à la fabrication du papier.

Infos pratiques sur musee-papeteries-canson-montgolfier.fr

Le musée du Car à Vanosc © Alexandre Diaz

L’Ardèche est décidément une terre de talents. Au tout début du XXe siècle, Joseph Besset, originaire du village de Vanosc, a mis au point l’autocar moderne. Dans les années 30, il importe depuis les États-Unis une technique de construction révolutionnaire pour les cars : une structure autoportante avec le moteur à l’arrière. C’est ainsi que sont construits, encore aujourd’hui, les cars que vous prenez sans même y penser. À Vanosc, un musée retrace la vie trépidante de Joseph Besset et l’évolution au fil du temps des autocars et autres véhicules. Une visite incontournable pour les passionnés de mécanique et de vieilles voitures !

Infos pratiques sur museeducar.fr

La Via Fluvia © Renaud Vezin

À vélo entre Loire et Rhône

Pour les cyclistes, direction la Via Fluvia ! Tracé sur d’anciennes voies de chemin de fer, cet itinéraire cyclable d’une centaine de kilomètres relie Lavoûte-sur-Loire, en Haute-Loire, à Annonay, en Ardèche, en traversant le département de la Loire.

© Diversion Nature

Un véritable kaléidoscope de paysages de toute beauté vous attend : des vallées verdoyantes et sauvages, des forêts denses, des villages pittoresques, des volcans endormis, des viaducs et des tunnels taillés à même la roche… Une boucle de 236 kilomètres et 2 900 mètres de dénivelé positif permet de découvrir aussi la Dolce Via et la ViaRhôna. Prenez votre temps : sur la route, de nombreux gîtes proposent un accueil pensé pour les cyclistes.

Itinéraire sur https://www.viafluvia.fr/

Les rhinocéros blancs © Safari de Peaugres

Safari en Ardèche

Partez à la rencontre des lions, des girafes, des makis cattas, des flamants roses, des dromadaires ou encore des étonnants potamochères…

Un rêve devenu réalité au safari de Peaugres, le plus grand parc animalier d’Auvergne-Rhône-Alpes situé à seulement un quart d’heure d’Annonay ! Il se découvre à pied ou en voiture, au plus près des 1 000 animaux qui y vivent. Vous pourrez même côtoyer certains d’entre eux dans leur intimité au sein d’enclos d’immersion.

Glissez-vous aussi dans la peau d’un soigneur animalier le temps d’une journée, allez nourrir les loups, les girafes, les hyènes ou les guépards, ou visitez l’enclos des ours noirs d’Amérique du Nord avec le chef animalier.

La Plaine africaine © Arthus Boutin

Pour poursuivre ce moment magique, (re)découvrez le parc à la nuit tombée, à pied, guidés par un soigneur animalier qui vous dévoilera les secrets de ses protégés. Le parc dispose même d’hébergements pour partager, le temps d’une ou plusieurs nuits, l’intimité des loups, des guépards ou, nouveauté 2026, des ratons laveurs. Une excursion inoubliable, pour les petits comme pour les plus grands !

Infos pratiques sur safari-peaugres.com

Marché d’Annonay © Angel Salazar

Gourmandises

L’Ardèche du nord saura ravir vos papilles ! La Chastanha, une brioche traditionnellement automnale à base de farine de châtaigne, est délicieuse au petit-déjeuner. Au goûter, laissez-vous tenter par le Pavé Saint-Régis, un gâteau de voyage d’antan fait d’une pâte sablée avec un cœur d’amande moelleux et une confiture maison aux myrtilles, framboises, praliné et châtaignes, le tout saupoudré de sucre glace.

Pour celles et ceux qui préfèrent le salé, craquez pour un bout de Picodon ou de Caillé doux, deux fromages au lait de chèvre typiques du nord de l’Ardèche.

Des spécialités locales à déguster sur le pouce dans l’un des nombreux marchés d’Annonay et alentour, et à rapporter dans ses bagages !

Le saviez-vous ?

La pomme de terre aurait été cultivée pour la première fois en Europe en 1540, dans le petit village ardéchois de Saint-Alban-d’Ay, à quelques kilomètres au sud d’Annonay. En Ardèche, on nomme aujourd’hui encore les précieux tubercules les truffoles (du patois las trifòlas).

Infos pratiques

Où loger ?

- Les Refuges des Afars (cabanes sur pilotis dans la forêt) à Lalouvesc – 04 75 67 84 86

- Lodges du safari de Peaugres (grands lodges familiaux au milieu des ratons laveurs) – lesnuits.safari-peaugres.com

- Le Miandon (petit gîte*** en bois avec jardin et piscine) sur les hauteurs d’Annonay – 04 75 64 70 70

Où se restaurer ?

- Le Lieu (restaurant bistronomique) à Annonay – lelieulerestaurant.fr

- La Taverne du Charron (cuisine ardéchoise) à Vanosc – 04 75 34 72 14

- Au Wagon (restaurant bistronomique installé dans une ancienne gare de 1885, au bord de la Via Fluvia) à Vernosc-lès-Annonay – restaurant-auwagon.fr

À ne pas manquer

- Les 17 et 18 juillet : Festival de Ritmofiesta (festival de musique de fanfares) à Vanosc

- Le 25 juillet : Fête des vins à Charnas

- Les 6, 20 et 27 août : Les Jeudis des Cordeliers (marchés nocturnes de créateurs et d’artisans avec animation musicale) à Annonay

- Le 13 août : Chasse au trésor familiale à Saint-Romain-d’Ay

- Les 22 et 23 août : Week-end consacré aux chauves-souris au safari de Peaugres

- Le 12 septembre : Rallye cyclo d’Annonay (plusieurs parcours, à vélo ou à pied) à Davézieux

Comment s’y rendre ?

- En voiture : 1 heure 10 par l’autoroute

- En train : TER Lyon-Annonay (1 heure 30)