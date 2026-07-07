Trois jours après la mort d'un homme victime d'un malaise à bord d'un tramway T1, la CGT Mode Lourd des TCL dénonce la circulation de rames sans climatisation et demande la mise en place d'un plan de transport adapté lors des épisodes de fortes chaleurs.

Trois jours après le décès d'un voyageur à bord du tramway T1 à Lyon, samedi 4 juillet, la CGT Mode Lourd des TCL interpelle la direction du réseau et Sytral Mobilités. Dans un communiqué publié ce mardi 7 juillet, le syndicat appelle à faire de "la sécurité des usagers et des salariés" la priorité lors des épisodes caniculaires.

Sans établir de lien direct entre la panne de climatisation et le décès, dont les circonstances restent à préciser, la CGT souligne que la victime s'était plainte de la chaleur avant son malaise. Le syndicat affirme également qu'une consigne interne, diffusée le 10 juin, demandait de maintenir en circulation les rames dont la climatisation voyageurs était défectueuse lorsqu'aucune rame de remplacement n'était disponible, afin "d'éviter des pertes kilométriques".

"Une rame peut devenir un véritable piège"

La CGT cite notamment la rame 826, dans laquelle est survenu le drame. Selon elle, celle-ci aurait de nouveau circulé le lendemain avec une climatisation hors service malgré les alertes du conducteur. "Lorsque les climatisations sont défectueuses, une rame peut devenir un véritable piège dont on ne peut sortir, avec une chaleur et un taux d’humidité bien supérieur à l’extérieur", estime le syndicat dans son communiqué.

Le syndicat demande désormais l'ouverture de discussions avec Sytral Mobilités afin de mettre en place un plan de transport adapté en période de canicule, avec une offre allégée lorsque les conditions d'exploitation ne permettent plus de garantir un niveau de sécurité satisfaisant. Il affirme par ailleurs que de nombreux malaises ont été recensés ces dernières semaines, aussi bien parmi les voyageurs que chez les conducteurs.