Lyon : le Chalet du Parc de la Tête d’Or poursuit sa mue, sa réouverture prévue en septembre 

Bâtiment emblématique construit en 1894, le Chalet du Parc de la Tête d’Or est fermé depuis plus de dix ans. Après des mois de travaux, il ouvrira de nouveau ses portes au public le 18 septembre prochain.

Sur place, difficile encore d’imaginer à quoi ressemblera le Chalet à sa réouverture prévue le 18 septembre prochain. Construit en 1894 au cœur du parc de la Tête d’Or, dans le 6e arrondissement de Lyon, le Chalet du Parc est un lieu emblématique de la ville, qui, pourtant, est fermé depuis plus de dix ans au public. Après la réponse à l’appel à manifestation d’intérêt de la Ville de Lyon, propriétaire du bâtiment, en 2022, tout s'est accéléré pour le site. Un bail emphytéotique administratif est alors signé entre la municipalité et la société d’investisseurs qui a pour projet de rénover le bâtiment, avant que les travaux de réhabilitation soient finalement lancés en avril 2025.

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Un bâtiment "extrêmement performant énergiquement"

Côté rénovation, le Chalet du Parc sera un "bâtiment ressource", précise Sébastien Lapendry, promoteur immobilier et co-investisseur de l’opération. En d’autres termes, le bâtiment sera "extrêmement performant énergiquement", notamment grâce aux 250 modules de panneaux photovoltaïques installés sur le toit qui produiront "environ 112 kWc", mais également à son système de récupération des eaux de toitures et des eaux grises. "Nous serons le premier bâtiment de France à récupérer les eaux grises du restaurant pour les filtrer et les réutiliser en arrosage, en nettoyage des sols ou dans les sanitaires", poursuit le promoteur. Cela devrait, à terme, représenter "3 m3 d’eau par jour", soit l’équivalent d’une cinquantaine de douches.

Les travaux du Chalet du parc de la Tête d'Or se poursuivent au 1er étage, qui accueillera des espaces de travail. (Clemence Margall)

Parmi les autres nouveautés, les rénovations privilégieront un système "passif" pour se protéger du soleil. "Ça signifie qu’on se protège très bien par des systèmes de protection solaire qui sont fixes ou amovibles. On a également une isolation qui est très forte, et surtout, on donne la possibilité au bâtiment d’être vivant selon les saisons", détaille encore Sébastien Lapendry. Concrètement, "en période hivernale, on va essayer de capter les apports solaires, alors qu’à la mi-saison, on va alterner entre l’ouverture et la fermeture. En été, comme c’est le cas aujourd’hui, on a des dispositifs qui nous permettent de laisser passer l’air pour qu’il puisse circuler pendant la nuit", explique-t-il. Des brasseurs d’air et des systèmes de "géocooling", c’est-à-dire qui utilisent l’eau de la nappe phréatique, pourront venir rafraîchir le bâtiment par des circuits d’eau froide si les dispositifs ne sont pas suffisants en période de canicule.

Le coût total des opérations, comprenant donc la réhabilitation et les équipements, est estimé à 7,5 millions d’euros.

Le bois prend une place majeure dans la rénovation du Chalet du parc de la Tête d'Or (Clemence Margall)

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Restaurant, jeux, espaces de travail…

Après plus d’un an de travaux, le grand public pourra, d’ici quelques semaines, découvrir le lieu, "ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre." Ainsi, la Fabuleuse Cantine s’installera au rez-de-chaussée. Le concept est simple : des plats préparés sur place avec des produits locaux, de saison, et sans gaspillage. La salle de restaurant offrira une capacité de 140 couverts à l’intérieur et 100 à l’extérieur. La cuisine, composée entièrement d’équipements reconditionnés, sera par ailleurs ouverte sur la salle, permettant d’offrir une véritable "expérience" aux visiteurs, s’enthousiasme Manon Moreau, responsable "food and beverage" de la Fabuleuse Cantine. Un bar viendra compléter l’offre.

La restauration s’invitera également à l’étage, sur la terrasse, mais aussi dans une salle plus intime le week-end puisqu’un brunch sera proposé de 11 heures à 15 heures. "L’idée est vraiment d’accueillir les familles avec leurs enfants, les entreprises, dans un lieu safe et pour tous", souligne Manon Moreau. Des activités musicales seront également au programme.

La future terrasse du Chalet du parc de la Tête d'Or avec vue sur le lac. (Clemence Margall)

Toujours à l’étage, des espaces de travail seront disponibles pour les particuliers et les entreprises. Ils seront utilisables toute la semaine. Un espace de jeu immersif et ludique viendra compléter le tout. Le jeu "Mission Forêt" sera ainsi proposé à tous les visiteurs et les invitera à venir en aide à des chercheurs pour retrouver leurs données perdues dans la forêt. "C’est très important pour nous d’accueillir aussi bien des familles que des entreprises parce que beaucoup de personnes ont de la nostalgie pour ce lieu", complète Marie-Sarah Carcassonne, coordinatrice générale de l’association Chalet du Parc.

L’exposition de Yann Arthus-Bertrand pour l’inauguration

L’art aura également toute sa part au projet. Pour l’inauguration du site, l’exposition "Vivre Ensemble" de Yann Arthus-Bertrand, Hervé Le Bras et la Fondation GoodPlanet sera visible du 18 au 20 septembre. 180 photographies seront exposées, au-delà même des murs du Chalet du Parc, le long de l’allée principale du parc de la Tête d’Or, depuis la porte des Enfants du Rhône. Le Chalet du Parc accueillera ensuite deux expositions par an.

Terrasse du Chalet du Parc de la Tête d'Or. (Clémence Margall)

Une résidence d’artiste sera également mise à disposition. Trois artistes émergents du territoire seront accueillis tous les ans dans ce "laboratoire de la création artistique, sociale et environnementale." Objectif : questionner le travail de l’art et la culture à travers le prisme de l’écologie. Plus de 400 candidatures ont déjà été reçues par le Chalet du Parc. Rendez-vous après l'été.

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