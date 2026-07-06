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Denis Larribau, Barbara Falk (présidente de la CRC), Marie-Laure Rolland Gagne

Deux nouveaux visages à la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes

  • par Romain Balme

    • Ce lundi 6 juillet, la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a installé Denis Larribau au siège de la juridiction. Maire-Laure Rolland Gagne lui succède au poste de procureure financière.

    Une audience solennelle s'est tenue ce lundi 6 juillet à la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes. L'institution a installé deux nouveaux membres. Denis Larribau est nommé au siège de la juridiction. Il était auparavant procureur financier dirigeant le ministère public auprès de la chambre. Ce poste étant vacant, c'est Marie-Laure Rolland Gagne qui a été choisie pour lui succéder.

    Diplômée de l’Institut d’Etudes politiques de Lyon et titulaire de masters en droit et gestion publique, Marie-Laure Rolland Gagne a effectué sa carrière dans la fonction publique territoriale puis en juridictions financières, au sein de chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

    A noter que la procureure financière est garante de l’ordre public financier, et veille, en matière financière, au respect des lois et règlements. Elle contribue notamment à la lutte contre la fraude et les atteintes à la probité. Aux côtés des magistrats et des équipes de contrôle, elle oeuvre à la qualité des travaux de la chambre et au respect des normes professionnelles. Parmi ses priorités figure entre autres la poursuite du déploiement du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics. Son objectif principal est de fluidifier l’action publique, en réservant l’intervention du juge aux fautes les plus graves.

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