Le groupe GPA mise sur le réemploi des batteries électriques

L’entreprise de recyclage automobile drômoise, GPA, vient de lancer, le réemploi des batteries de véhicules électriques.

Le groupe drômois, GPA, a lancé une nouvelle offre le 15 juin visant à réemployer les batteries de véhicules électriques. Cette démarche entre dans l’objectif de développement du marché du réemploi de batteries de traction des véhicules hors d’usage (VHU). Le groupe GPA, spécialisé dans le recyclage et la distribution de pièces automobiles souhaite proposer une alternative durable au recyclage très coûteux et complexe.

GPA est un acteur du recyclage et de l’économie circulaire étendu sur trois sites en France : un premier à Livron-sur-Drôme (26 – Drôme) avec une usine ultra-moderne de 17 000 mètres carrés, un site à Écouflant (49 – Maine-et-Loire), et une gigafactory à Pont-Sainte-Maxence (60 – Oise).

Une offre pour réemployer les batteries de véhicules électriques. ©GPA-Jean-Marie_Hosatte-demontage-batteries-électriques

La nouveauté : la réutilisation de batteries électriques

Pour prolonger la vie des véhicules électriques, GPA a choisi de rendre la batterie de ces véhicules attractive auprès des professionnels. Les batteries de traction électrique seront diagnostiquées par des techniciens habilités répartis sur les trois sites de GPA : "Pour fiabiliser et sécuriser cette commercialisation, GPA mobilise toute son expertise en matière de démontage des véhicules électriques et de diagnostic des batteries. Des process de contrôle rigoureux ont été mis en place afin de garantir la qualité et le juste prix de son offre, principalement destinée aux professionnels...", indique le communiqué de presse du groupe.

Une fois les données analysées et la validation des techniciens, les batteries seront mises en vente avec "une fiche technique détaillée qui permet au professionnel acheteur d’en connaitre toutes les caractéristiques", décrit le communiqué de presse. Pour le moment, GPA propose une vingtaine de modèles courants comme la Renault Zoé, Tesla, la Peugeot 208, etc. Dans ce développement, l’entreprise a investi un total de 2,5 millions d’euros dans les trois usines françaises pour se munir d’infrastructures conformes et de sécurités liées aux véhicules électriques (éloignements des bâtiments, zones confinées…)

Avec au total 400 collaborateurs et plus de trente métiers différents dans l’entreprise (manutention, génie logiciel, transport…), GPA s’occupe de 37 000 véhicules par an pour un chiffre d’affaires de 95 millions d’euros en 2025. Avec 150 000 pièces automobiles et moto en stock, les trois usines produisent 1500 pièces de réemploi et jusqu’à 2200 colis expédiés par jour. L’entreprise indique réussir à « revaloriser 99,7% de la masse des véhicules hors d’usage ».

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