Canicule : l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé en vigilance canicule ce mardi 7 juillet dont neuf départements en vigilance orange.

La canicule est bien de retour en France et en Auvergne-Rhône-Alpes et la vigilance météo qui l'accompagne également. Ce mardi 7 juillet, Météo France a ainsi placé l'ensemble de la région en vigilance canicule pour un "épisode caniculaire sévère et durable".

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Neuf départements de la région sont ainsi en vigilance orange canicule : le Rhône, la Loire, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme, l'Ardèche, l'Allier et le Puy-de-Dôme.

Le reste de la région est concerné par une vigilance jaune.