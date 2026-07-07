Visite du Pape Léon XIV en France : GL Events aux commandes de l'organisation

Le groupe lyonnais dirigé par Olivier Ginon organisera la venue du Pape Léon XIV en France du 25 au 28 prochains.

Du sport à la religion. Après avoir contribué à l'installation de 70 % des sites temporaires des Jeux Olympiques de Paris en 2024, le mastodonte lyonnais de l'évènementiel GL Events sera aux manettes de la gestion du public lors de la visite du Pape Léon XIV en France du 25 au 28 septembre prochains. Le souverain pontife se rendra à Paris, Lourdes, puis Metz.

L'annonce a été faite par son patron, Olivier Ginon, par l'intermédiaire d'un poste LinkedIn. "Servir le voyage apostolique du pape Léon XIV est pour le Groupe GL events bien plus qu’une mission : c’est un engagement. Charge à nous d’œuvrer pour créer les conditions d’une expérience spirituelle partagée, pour chacun des fidèles comme pour le Saint-Père", se félicite-t-il.

Le groupe lyonnais a en effet remporté l’appel d’offres pour cette mission importante, confiée par la Confédération des évêques de France (CEF) et le président de la République Emmanuel Macron, rappellent nos confrères de Tribune de Lyon.

Olivier Ginon avait déjà accueilli Jean-Paul II à Lyon

Un doublé pour Olivier Ginon, qui avait déjà été à la manoeuvre avec sa société Polygone lors d'une visite de Jean-Paul II à Lyon en 1986. La société avait organisé une immense messe célébrée à Eurexpo qui avait réuni près de 350 000 fidèles. Un rassemblement de jeunes au stade Gerland (7e arr.) avait également attiré plus de 50 000 personnes. Le pape avait dans le même temps présidé la béatification de l’abbé Antoine Chevrier, fondateur du Prado en 1860, figure emblématique de la protection de l’enfance dans le Rhône.

En parallèle, le pionnier de la musique électronique Jean-Michel Jarre avait donné un concert géant au pied de Fourvière. Près de 800 000 personnes s’étaient alors massées sur les quais de Saône pour assister à un spectacle mêlant son et lumière imaginé par l’artiste lyonnais en hommage au pape.

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