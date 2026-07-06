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Photo Conférence de presse Musilac

Musilac 2026 : un dispositif de détection de drogue dans les boissons expérimenté lors du festival

  • par C.M.

    • Pour cette édition 2026, le festival Musilac devient "Musilac Auvergne-Rhône-Alpes". En parallèle de cette nouvelle dénomination, une expérimentation contre la soumission chimique est lancée cette année, les 11 et 12 juillet.

    Musilac fait quelque peu peau neuve. À l’occasion d’une conférence de presse organisée ce lundi 6 juillet, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a précisé les contours du partenariat 2026 entre la collectivité et le festival Musilac, dont l’édition 2026 se déroulera du 9 au 12 juillet à Aix-les-Bains.

    Lire aussi : Musilac 2027 : David Guetta déjà annoncé pour une date exceptionnelle

    Musilac devient "Musilac Auvergne-Rhône-Alpes."

    Parmi les annonces fortes, 420 000 euros sont désormais alloués au festival par la Région, devenant ainsi le premier partenaire de l’événement, qui génère près de 2,9 millions d’euros de retombées économiques locales. Ce dernier est d’ailleurs rebaptisé "Musilac Auvergne-Rhône-Alpes."

    Un dispositif anti-soumission chimique testé les 11 et 12 juillet

    En parallèle, une expérimentation du dispositif B-SAFE, permettant de détecter la présence de drogue dans les boissons, sera mise en place le samedi 11 et dimanche 12 juillet. Conçu par l’entreprise savoyarde LUEUR, le dispositif est réutilisable 5 000 fois et permet d’identifier en moins de 30 secondes une trentaine de substances psychoactives, comme le GHB, certains médicaments détournés, des opioïdes ou encore la MDMA, précise la Région dans son communiqué. Le budget consacré à son déploiement pour Musilac est estimé à 2 000 euros.

    Pour l’utiliser, il suffit de plonger l’extrémité du dispositif dans le verre, puis de l’agiter légèrement pendant plusieurs secondes. Le résultat apparaît ensuite sous la forme d’un signal lumineux : le vert indique qu’aucune substance n’a été détectée, la lumière rouge en indique la présence possible. Ce nouvel outil viendra ainsi compléter les actions de prévention et d’accompagnement déjà mises en œuvre par le festival contre les violences sexistes et sexuelles.

    Dispositif B-SAFE, contre la soumission chimique. Capture d'écran

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