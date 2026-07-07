Le groupe de chantiers de réaménagement Cheval a lancé début juillet, le projet d’un nouveau site à Saint-Marcellin en Isère.

Le groupe d’"aménageurs engagés" Cheval poursuit son implantation en Isère, en inaugurant le projet d’un nouveau site en ce début de mois de juillet. Après les communes de Sablons et de Chatte, c’est au tour de Saint-Marcellin d’accueillir la société de travaux publics et de restauration du patrimoine. Présent dans sept départements, le groupe Cheval embauche déjà plus de 1300 collaborateurs, avec de futurs emplois à la clé pour ce nouveau lieu. Et notamment, des professionnels de l’aménagement et de l’énergie.

Le réaménagement d’une ancienne friche industrielle abandonnée

Pour cette extension, l’entreprise va réhabiliter une ancienne friche industrielle abandonnée depuis plus de 20 ans. Son président Jean-Pierre Cheval justifie cette décision parce que s’inscrivant dans une voie engagée pour l’environnement : “Se revendiquer aménageurs engagés, c'est faire le choix de transformer une friche plutôt que d'artificialiser de nouveaux espaces.” Pour ce faire, les ouvriers se chargeront de dépolluer et de désamianter le site, puis de lui redonner un second souffle en le végétalisant à hauteur de 20%. Le coût des travaux est estimé à 1,2 million d’euros pour une fin des travaux prévue à la fin d'année.

Le Groupe Cheval prévoit une réhabilitation et une végétalisation à hauteur de 20% pour son nouveau site de Saint-Marcellin. (Crédit : DR).

Ce projet intervient en accord avec les élus locaux et l'intercommunalité d'Isère. Des acteurs publics du territoire ont fait le déplacement et se sont rendus sur place pour soutenir l’événement. Parmi les visages connus, se trouvait notamment Frédéric de Azevedo, président de l'intercommunalité Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté.

L’Isère incarnait déjà un lieu central pour l’entreprise qui, en 2024, avait quitté ses locaux historiques de La Motte-Fanjas dans la Drôme pour siéger à Chatte en Isère. Cette installation supplémentaire signe une nouvelle fois leur engagement auprès du département.