Escapades : road-trip dans le vignoble jurassien

Cette année, les AOC Arbois et Château-Chalon célèbrent leurs 90 ans ! L’anniversaire de ces doyennes des appellations françaises, symboles de l’excellence viticole jurassienne, est l’occasion rêvée pour une escapade printanière dans le vignoble. Une échappée épicurienne qui, aux plaisirs de la table, conjugue, jamais loin, Plus Beaux Villages de France, curiosités géologiques et trésors patrimoniaux.

À seulement 1 heure 30 de Lyon en voiture ou en train, le vignoble du Jura avec ses coteaux de vigne re­haussés de bosquets tisse un paysage de marqueterie, véritable invitation au voyage.

Blotti au flanc des premiers contreforts du Jura, s’étendant sur 80 kilomètres de Saint-Amour jusqu’à Salins-les-Bains, le vignoble est resté à taille humaine, avec une dominante d’exploitations familiales.

Sa petite taille (2 000 hectares) rend la diversité de ses vins d’autant plus remarquable. Les vins du Jura comptent sept AOC (quatre géographiques : Arbois, Château-Chalon, Côtes du Jura, L’Étoile et trois produits : Crémant du Jura, Macvin, Marc du Jura) ainsi qu’un vin doux et liquoreux, le Vin de Paille et bien sûr l’incontournable Vin Jaune. Se faisant attendre pas moins de six ans et trois mois avant d’être dégusté, ses notes de noix et de curry s’accordent à merveille avec le Comté. En route pour une balade gourmande à travers les vignes !

À vélo sur la voie de la Bresse jurassienne © Lilian Menetrier / Jura Tourisme

Étape gastronome en Bresse jurassienne

Aux portes de Lyon, la Bresse du Jura, parsemée d’une centaine d’étangs, avec ses plaines et ses vallons bocagers, vient lécher les premiers coteaux du Revermont.

Sillonné de nombreux chemins de randonnée, le territoire offre également de jolies échappées vélo (le circuit Vélo Gourmet au départ de Bletterans, 42 kilomètres, allie par exemple vélo électrique et pique-nique gourmand).

Poulet au Vin Jaune et aux Morilles © French Wanderers/Jura Tourisme

Au pays des AOC Volaille, Crème et Beurre de Bresse, quoi de mieux, après une journée au vert, que de découvrir ces saveurs du terroir accompagnées d’un vin d’un producteur local ?

Château-Chalon © Salomé Robin / Jura Tourisme

À la découverte de deux “Plus Beaux Villages de France”

Un peu plus au nord, Château-Chalon, classé “Plus Beau Village de France” et berceau du Vin Jaune, est une merveille pour les yeux. Ce village belvédère révèle un panorama imprenable sur les vignes.

Enfilez vos chaussures de randonnée ou enfourchez un vélo pour découvrir les sentiers environnants, qui vous emmèneront le long des coteaux de l’AOC Château-Chalon ou au cœur des reculées, ces vallées encaissées typiques des reliefs du Jura.

À quelques kilomètres, c’est au fond d’une des plus spectaculaires reculées, entourée de hautes falaises calcaires, que vous pourrez découvrir un autre Plus Beau Village de France, Baume-les-Messieurs.

Il abrite une abbaye bénédictine et son précieux retable flamand du XVIe siècle alors qu’à proximité deux curiosités géologiques sont incontournables : alimentée par une rivière souterraine, une cascade de tuf jaillit, particulièrement impressionnante au printemps, tandis qu’à 120 mètres de profondeur, une grotte dévoile de véritables sculptures de pierre dans des galeries aménagées (du 1er avril au 30 septembre).

Maison du Comté à Poligny © French Wanderers/Jura Tourisme

Poligny : alliance du fromage et du vin

Ancienne cité fortifiée, Poligny constitue une étape de charme sur la route du vignoble jurassien. La petite ville révèle un patrimoine architectural souvent méconnu (collégiale Saint-Hippolyte du XVe siècle, cour des Ursulines) ainsi que la Maison du Comté. Ce musée, qui fête ses 5 ans, propose un parcours ludique et sensoriel pour découvrir tous les secrets autour de ce fromage de caractère, qui s’accorde si bien avec les vins du Jura.

Habitations sur les bords de la Cuisance à Arbois © Vincent Edwell / JuraTourisme

Arbois : tradition séculaire viticole

Traversé par la Cuisance, il fait bon flâner dans le joli village d’Arbois entre ses arcades, maisons vigneronnes et hôtels particuliers. Capitale des vins du Jura, Arbois fit partie de la première salve des AOC françaises en 1936, couronnant une tradition viticole séculaire.

Le village abrite la maison familiale de Louis Pasteur (qui se visite), dont les travaux scientifiques ont ouvert la voie de l’œnologie moderne.

Au départ du château Pécauld, une balade facile de 3,7 kilomètres vous emmène sur les sentiers des vignes, à la découverte des terroirs des Corvées et de Curon, aux coteaux pentus (voir bon plan).

Dole © Salomé Robin / Jura Tourisme

Flâneries gourmandes à Dole

Pour terminer en douceur cette escapade dans le vignoble, laissez-vous porter jusqu’à Dole, ancienne capitale de la Franche-Comté jusqu’en 1678.

Bordée par le Doubs, la cité jurassienne labellisée “Ville d’art et d’histoire” invite à la flânerie et la gourmandise.

Tranquille et bucolique, de nombreuses bonnes tables y célèbrent les vins jurassiens et les produits du terroir. Ville de naissance de Louis Pasteur, dont la maison natale se visite, c’est aussi la ville de Marcel Aymé, qui y passa son enfance et dont le circuit du Chat Perché, nommé en son hommage, invite à découvrir la ville.

Grande Saline à Salins-les-Bains, labellisée Unesco © Prépare ta Valise/Jura Tourisme

Au nord du vignoble, les vignes s’étirent jusqu’au paisible village de Champagne-sur-Loue, non loin de Salins-les-Bains, et sa célèbre Grande Saline, classée à l’Unesco.

Bon plan !

La collection des Balades entre les vignes du Jura présente des promenades de 3 à 6 kilomètres dans différents secteurs du vignoble, complétées d’infos sur la géologie, les hommes et le terroir. À télécharger ou à retrouver dans les Offices de Tourisme.

www.jura-tourism.com

Le saviez-vous ?

D’une grande diversité aromatique et gustative, les vins du Jura sont élaborés à partir de cinq cépages. Côté blanc, on trouve le Chardonnay et le Savagnin (typiquement jurassien, il donne les Vins Jaunes), côté rouge, le Poulsard (ou Ploussard), le Pinot noir et le Trousseau.

Pratique

Où loger ?

• Hôtel restaurant Le Moulin des Ecorces à Dole : www.hotel-restaurant-dole-jura.com

• Chambres d’hôtes & restaurant Le Grand Jardin à Baume-les-Messieurs : www.legrandjardin.fr

Où se restaurer ?

• Le Bistronôme, au bord de la Cuisance, à Arbois

www.le-bistronome-arbois.com

• Hôtel Spa & restaurant La Parenthèse à Chille

www.hotel-jura.com/fr/

Événements

• Festival de la randonnée (week-end de l’Ascension), du 14 au 17 mai 2026, avec une randonnée à travers le vignoble d’Arbois, ponctuée de haltes dégustations animées par des vignerons

• Les Jeudis de Pays, producteurs et ambiance festive dans 16 villages de Bresse Haute Seille, de mai à fin août

• 90 ans de l’AOC Château-Chalon, le 7 juin

• 90 ans de l’AOC Arbois, le 18 juillet

Comment s’y rendre ?

• En voiture, comptez entre 1 heure 30 et 2 heures 30

• En train, plusieurs gares sont possibles (Cousance, Saint-Amour, Mouchard, Lons-le-Saunier, Poligny, Arbois, Dole)