Collines arrondies, aux belvédères naturels ouvrant sur d’immenses panoramas, pimpants villages blottis entre vignobles, forêts et rivières, le Revermont dévoile une facette totalement méconnue de la Bresse. Ce territoire, au doux relief, sillonné de chemins de randonnées (et de vignes !), révèle une nature préservée. À moins d’une heure en voiture de Lyon, laissez-vous séduire par ces paysages verdoyants aux points de vue enchanteurs.

La Bresse… les images que convoque immédiatement cette région naturelle et ancienne province sont immanquablement liées à ses grandes étendues de plaines, sa gastronomie, la réputation de ses volailles, sa crème et son beurre AOP ainsi que ses grandes fermes en pans de bois… Ou encore son incroyable monastère à Bourg-en-Bresse, où œuvrèrent au XVIe siècle les plus grands artistes et artisans de leur temps, laissant en legs, à la ville d’aujourd’hui, un des plus beaux édifices du style gothique flamboyant en France.

La Bresse, c’est tout ça à la fois, et plus encore. À quelques minutes en voiture, à l’est de Bourg-en-Bresse, sur un piémont, se nichent – petit bout de territoire méconnu – les paisibles vallons du Revermont. Depuis Lyon, facilement accessibles le temps d’une journée ou d’un week-end prolongé, vous posez ici les pieds sur les premiers contreforts du Jura. L’altitude est douce mais garante d’une agréable fraîcheur pour les randonnées estivales.

La roche de Cuiron © Pierre Jayet

Merveilleux belvédères naturels

Un doux relief, des cascades, des points de vue verdoyants, le Revermont est un petit coin de paradis confidentiel traversé de sentiers pédestres. De nombreux circuits balisés, d’une dénivelée facile ou modérée, sont aisément accessibles aux familles. Comme la promenade ombragée et rafraîchissante d’environ 5 kilomètres, au départ du village revermontois de Ceyzériat, dominé par la barrière rocheuse de Cuiron, qui mène à la jolie cascade de la Vallière.

Les rochers de Jarbonnet © Pierre Jayet

Mais de plus longs circuits offrent l’opportunité parfaite pour de grandes journées en plein air. Pour une excursion avec vue spectaculaire, direction le petit village de Corveissiat, point de départ d’un circuit de 14 kilomètres de difficulté modérée (comptez 4 heures). À deux pas de la petite chapelle d’Échazeaux, un belvédère naturel offre un point de vue imprenable sur la confluence entre l’Ain et la Valouse, ainsi que la silhouette du château de Conflans.

Autre randonnée aux points de vue fabuleux, les rochers de Jarbonnet. Au départ du village de Grand-Corent, cette boucle de 10 kilomètres alterne marche en forêt et panoramas sur les gorges de l’Ain.

Le mont Myon © OT BBD

Pour une balade au vert, optez pour le tour du mont Myon (12 kilomètres, comptez 4 heures) : vous y croiserez les ruines du château et la chapelle de Montfort, des belvédères naturels, le col de Plain Champ et traverserez trois charmants villages revermontois : Cuisiat (qui abrite le musée du Revermont avec une collection du patrimoine local du XVIIe siècle à nos jours), Pressiat (et son église décorée de fresques bien conservées de la fin du XIVe siècle) et Chevignat (ancien village vigneron situé à la frontière du royaume de France et du comté de Bourgogne).

Plus au nord, la base de loisirs La Grange du Pin (avec son espace baignade) est elle aussi un point de départ idéal pour des balades en forêt.

Le hameau de Gravelles à Saint-Martin-du-Mont © Morgane Monneret

Randonnées dans les vignes

Le Revermont est aussi l’occasion de balades dans les vignes car les douces collines font partie de l’aire d’appellation des vins du Bugey !

Depuis le village de Saint-Martin-du-Mont (à mi-chemin entre Ambérieu-en-Bugey et Bourg-en-Bresse), six circuits balisés varient les plaisirs et les niveaux de difficultés : optez pour le très facile tour du château (1 heure), ou celui de la Bocquette (site préhistorique avec ses grottes, menhir et lierre multi-centenaire) près des eaux limpides du Suran (2 heures 45).

Les plus endurants choisiront le circuit boisé de Taluel (3 heures) ou encore l’ascension par la Croix de la Dent (5 heures). Pour une promenade un peu plus sportive mais toujours dans le vignoble, un joli circuit de 14 kilomètres passe par les hameaux vignerons de Rignat et Gravelles et grimpe à la Croix de la Dent.

Plus d’informations : www.bourgenbressedestinations.fr

Treffort © Morgane Monneret

Villages bucoliques du Revermont

Au pied des premiers contreforts des montagnes du Jura, de pittoresques villages dévoilent leur charme paisible. À 15 kilomètres de Bourg-en-Bresse, surplombant la plaine bressane, le village de Treffort offre une traversée d’histoire. Déambulez dans ses ruelles en pente menant au vieux bourg, qui a gardé son plan médiéval. Le village abrite de belles demeures des XVe et XVIe siècles avec leurs fenêtres à meneaux, des halles du XVe à la charpente remarquable ou de jolies fontaines. Son château fort, doté de huit tours, ancien domaine des comtes de Savoie, puis propriété de l’architecte du département de l’Ain, Tony Ferret, au début du XXe siècle, propose depuis 2022 un parcours de visite à travers dix salles.

Meillonnas © Julien Audigier

À quelques kilomètres, coup de cœur assuré pour le village de Meillonnas, ancien bourg fortifié, ayant conservé une partie de son château et de son enceinte, ainsi que de jolies maisons à colombages. Il doit sa renommée à la faïence qu’on y fabriquait aux XVIIIe et XIXe siècles et dont sont faites les plaques de rues ! Son nom est aussi attaché à l’écrivain et résistant Roger Vailland, qui se retira, en 1956, à Meillonnas, où il est enterré. Il y écrivit plusieurs de ses romans, dont La Loi, prix Goncourt 1957.

Journans © Morgane Monneret

À une quinzaine de kilomètres plus au sud, le paisible village de Journans mérite lui aussi le détour. Il présente toujours l’architecture traditionnelle liée aux villages de vignerons revermontois avec ses maisons de pierre, dotées d’un perron abritant l’entrée de la cave voûtée. Amusez-vous à les repérer ! À deux pas de la forêt, l’église du XVIIIe, sous le vocable de Saint-Vincent, patron des vignerons, perpétue elle aussi cette tradition de la vigne, toujours présente mais de façon plus confidentielle depuis la crise du phylloxéra. C’est à Journans que prend sa source la Reyssouze, rivière la plus longue intégralement située dans le département de l’Ain. La source – qui ne tarit jamais – se découvre à deux pas du village, au bord d’un chemin. Elle remplit un petit bassin circulaire avant d’alimenter le lavoir aux charpentes jumelles du XIXe siècle. D’un charme fou, le lieu est aussi idéal pour sa fraîcheur.

Plus d’informations : www.bourgenbressedestinations.fr

Vins du Bugey © Morgane Monneret

Élégants vins du Bugey

Le petit vignoble de cette appellation (moins de 500 hectares), dispersé en îlots éparpillés, s’étale des portes de Bourg-en-Bresse jusqu’au Rhône. La région, surtout connue pour son Cerdon, un rosé festif pétillant, produit aussi des vins blancs et rouges.

Si aujourd’hui, avec sept vignerons, la culture de la vigne dans le Revermont (qui bénéficie de l’AOC Bugey) reste plutôt confidentielle, le territoire est cependant en pleine quête de renouveau. Pour preuve, l’installation en 2019 d’Aurélien Beyeklian, un enfant du pays qui, après avoir fait le tour du monde et ses armes dans le journalisme sportif et l’humanitaire, a posé ses valises dans le village revermontois de Revonnas. “À la quarantaine, j’ai souhaité me lancer un nouveau défi avec l’envie de faire connaître le Revermont, un bel endroit vallonné, très calme, mais aussi ses produits”, explique Aurélien Beyeklian.

Aurélien Beyeklian, vigneron © Morgane Monneret

Une reconversion réussie avec un domaine tout en bio qui ne cesse de s’agrandir. “Ces vins d’appellation confidentielle, respectueux de l’environnement, connaissent aujourd’hui un engouement”, témoigne-t-il. Ce dernier a également mis en place une offre œnotouristique propice à faire découvrir ce territoire qui lui est cher : tour du vignoble en mobylette ou VTT électrique, ateliers pour assembler ses propres vins, dîners tous les premiers lundis du mois avec un chef mystère et, bien sûr, dégustations !

Plus d’informations : www.lacuverie-revonnas.com

Horaires d’ouverture : le samedi 11 h-17 h et le jeudi soir 18 h-20 h ainsi que tous les premiers lundis soir du mois.

Le chœur et le jubé du monastère de Brou © Massimo Ripani

Le monastère royal de Brou

Édifié à l’aube de la Renaissance par Marguerite d’Autriche, le monastère royal de Brou abrite une église dont le décor de pierre, sculpté comme de la dentelle, l’érige en chef-d’œuvre du gothique flamboyant. L’ancien monastère attenant a conservé trois superbes cloîtres et abrite une collection de peintures couvrant près de mille ans d’histoire avec des pièces maîtresses anciennes mais aussi du célèbre illustrateur Gustave Doré (Bourg était sa ville d’enfance), de Soulages ou encore Joan Mitchell. Sa façade vernissée, colorée, en fait un repère immanquable dans la ville.

Plus d’informations : www.bourgenbressedestinations.fr

Le cloître © Massimo Ripani

Remonter le temps dans les anciens quartiers de Bourg-en-Bresse

La ville s’enorgueillit d’un riche passé moyenâgeux, encore bien visible avec ses coquettes maisons à colombages (dont les demeures Hugon et Gorrevod, classées monuments historiques) ou l’arche gothique de la porte des Jacobins, de la fin du XVe siècle. Les anciens hôtels particuliers Cabuchet, de Bohan ou Marron de Meillonnas (qui accueille aujourd’hui un espace d’art contemporain) nous plongent dans le faste des XVIIe et XVIIIe siècles, tout comme la haute silhouette blanche du clocher de l’église Notre-Dame. Terminez votre remontée dans le temps rue Alsace-Lorraine. Elle est dotée d’immeubles haussmanniens typiques du XIXe siècle.

© Julien Audigier

Le Revermont… aussi une terre de comté !

On associe la célèbre spécialité fromagère… au Jura ! Pourtant, vous trouverez deux fruitières produisant du comté, à Drom et Villereversure, deux villages des petites montagnes du Revermont. L’aire d’AOP englobe, en effet, le Jura mais aussi les départements du Doubs et de l’Ain. La filière rassemble 140 coopératives, dénommées fruitières car le comté est le fruit du travail des hommes, qui mettent en commun leur production de lait pour façonner ces grandes meules de 40 kilos. On a retrouvé des archives mentionnant ce terme dès le XIIIe siècle ! Les deux fruitières proposent un magasin de vente, où se déclinent évidemment aussi crème, beurre, fromages blancs et fromages régionaux.

Plus d’informations : www.bourgenbressedestinations.fr

Fruitière de Villereversure © OT BBD

Le saviez-vous ?

Il faut 400 litres de lait pour produire une meule de 40 kilos

Infos pratiques

Où loger ?

• Le Griffon d’Or, hôtel 3*, dans un ancien relais de poste du XVIIIe, à Bourg-en-Bresse – www.hotelgriffondor.fr

• Camping de La Grange du Pin, village de Cuisiat, à Val-Revermont – www.campinglagrangedupin.fr

• La Villa Corentine, chambres d’hôtes, à Grand-Corent

Où se restaurer ?

• À la source, accueil intimiste et cuisine faite maison, à Journans – www.alasource01.com

• Voyages des sens, cuisine gastronomique avec terrasse, village de Cuisiat, Val-Revermont – www.voyagesdessens.com

• Mets et Vins, cuisine du terroir revisitée, à Bourg-en-Bresse – https://restaurant-metsetvins.com/

À ne pas manquer

• 29 et 30 juin : Retro Folies, festival des années 30 à 60, week-end à Ainterexpo, Bourg-en-Bresse

• Du 30 juin au 10 juillet : Les estivales de Brou, festival d’art lyrique, monastère royal de Brou

• Du 5 juillet au 31 août : Couleurs d’Amour, spectacle son et lumière sur la façade de l’église de Brou (gratuit), à Bourg-en-Bresse

• Du 20 juillet au 31 août : À la folie, festival de musique, monastère royal de Brou

• 31 août et 1er septembre : O’xyrace, cross triathlon, à la base de loisirs de La Grange du Pin, Val-Revermont

Comment s’y rendre ?

• En voiture : Lyon – Bourg-en-Bresse en 1 h 10 (84 km)

• En train : Lyon – Bourg-en-Bresse, 1h (direct)