Théâtre : deux spectacles sur la première guerre mondiale

Partie, au Théâtre de la Renaissance et Augustin Émile, aux Clochards Célestes : un réquisitoire contre la guerre et une exploration de ses répercussions profondes sur les corps

Partie, un réquisitoire contre la guerre

Autrice, metteuse en scène et artiste associée au théâtre Dijon-Bourgogne, Tamara Al Saadi, née en 1986 à Bagdad, a un parcours singulier.

En 1991, à l’âge de 5 ans, elle passe ses vacances en France avec ses parents lorsque survient la guerre du Golfe. Les frontières se ferment et la famille doit s’installer à Paris.

Des années plus tard, elle conçoit un spectacle, en grande partie autobiographique, Place, qui s’inspire de son expérience.

La pièce (Prix du jury et Prix des lycéens au festival du théâtre émergent Impatience au théâtre de Gennevilliers en 2018) raconte les difficultés d’une jeune Irakienne ayant fui son pays en guerre pour trouver sa “place” dans la société française.

Le sujet de la guerre est en effet au cœur de ses préoccupations personnelles et artistiques.

On peut le voir également dans Partie, spectacle créé au Festival d’Avignon en 2022, qu’elle a écrit et mis en scène, qui sera accueilli par le théâtre de la Renaissance. Le principal protagoniste se prénomme Louis. C’est un tout jeune Parisien, il n’a pas encore 18 ans, quand il est mobilisé en 1914.

Il laisse derrière lui sa mère, son métier de crieur public, et plonge dans l’horreur de la guerre. Sous forme épistolaire, Partie retrace ce fragment de vie fauché à l’orée de l’âge adulte. Passionnée d’histoire contemporaine, Tamara Al Saadi a choisi d’interroger les mécanismes de propagande et la fabrication des récits nationaux. Avec peu, elle montre beaucoup.

Son théâtre artisanal déploie une puissance poétique rare. Grâce à un ingénieux système de bruitage à vue, le Paris de l’époque, les bombardements, la peur et même le silence prennent vie sur scène, rendant l’expérience aussi immersive que bouleversante. Venue du front, la plume de Louis témoigne.

Partie se construit comme un réquisitoire contre la guerre, son absurdité et les idéologies qui brisent les jeunesses.

Augustin Émile aux Clochards Célestes

Augustin Émile Groyer et Simon Alopé © DR

Une autre occasion nous est donnée de nous intéresser à la Première Guerre mondiale.

Le théâtre des Clochards Célestes programme Augustin Émile, un spectacle qui raconte également l’histoire d’un jeune homme envoyé sur le front (mais pas que), Augustin Émile Groyer, paysan de l’Anjou.

Il écrit chaque jour à son épouse pour tenter de préserver leur lien et leur amour. Un siècle plus tard, Simon Alopé, son arrière-petit-fils, comédien et metteur en scène, trouve dans une boîte de biscuits oubliée ces lettres que personne n’a jamais évoquées dans sa famille.

Il se lance dans une exploration théâtrale qui dépasse le simple récit familial. Entre fantasme et banalité des mots, il se confronte aux liens invisibles entre les générations et aux répercussions profondes de la guerre sur les corps, les silences et les héritages.

Partie – Les 28 et 29 avril au théâtre de la Renaissance (Oullins)

Augustin Émile – Du 11 au 15 mai au théâtre des Clochards Célestes