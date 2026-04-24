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Ce syndicat appelle à un blocage total des prisons de Villefranche et de Corbas

  • par Romain Balme

    • Le syndicat Ufap-Unsa Justice annonce un blocage des prisons de la région ce lundi 27 avril. L'objectif, demander plus de moyens pour lutter contre la surpopulation carcérale et le manque d'effectifs.

    Protester contre la surpopulation carcérale, et le manque d'effectifs pénitenciers. C'est dans cette optique que le syndicat Ufap-Unsa Justice organise un blocage "total" des prisons de Corbas, de Villefranche-sur-Saône et d’autres établissements pénitentiaires de la région, ce lundi 27 avril. Selon nos confrères du Progrès, ce mouvement pourrait prendre une dimension nationale.

    L'un des représentants du syndicat liste les manques : 400 postes de surveillance, 50 officiers, une dizaine de gradés. Concernant la population carcérale, il parle de 1 000 matelas au sol, et des cellules individuelles qui accueillent trois personnes.

    "On est en moyenne à 160 % de surpopulation"

    Dans l'émission 6 min chrono de Lyon Capitale, Sylvain Royère, secrétaire général adjoint de l’union régionale UFAP UNSa Justice de Lyon faisait le même constat : "On est en moyenne à 160 % de surpopulation dans les prisons de la région Auvergne-Rhône-Alpes". Il expliquait également que "les surveillants pénitentiaires, sur la région et aussi à Lyon-Corbas, sont à moins 20 % d’effectifs."

    Un contexte qui entraine des conditions de travail plus compliquées notamment lors des fouilles, et de nombreuses heures supplémentaires effectuées par les agents. Le 7 avril dernier, le personnel pénitencier de Corbas avait entamé une journée de grève tandis que les taux d'occupation de cette maison d'arrêt sont évalués à 200 %. Un mouvement qui ne devrait pas être suivi par les autres syndicats. Toujours selon nos confrères, FO-justice juge ce blocage "purement démagogique, populiste", à quelques mois des prochaines élections du personnel.

    Lire aussi : Prisons de Lyon : “On attend de voir où ça va exploser”

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