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Image d’illustration d’une poêle Tefal du groupe Seb.(Photo Serge Tenani / Hans Lucas via AFP)

Après une année 2025 difficile, SEB redresse la barre

  • par Romain Balme

    • Le groupe SEB dévoile un chiffre d'affaires en hausse sur le premier trimestre de 2026, par rapport à l'an dernier.

    Ce sont des résultats encourageants qui viennent de tomber pour SEB. Le groupe lyonnais spécialisé dans l'équipement domestique annonce un chiffre d’affaires de 1,885 milliard d’euros au premier trimestre 2026, soit une progression de 2,7 % en organique. Contraste à signaler, en données publiées, on constate un recul des ventes de 1,1 %, pénalisées par un effet de change défavorable.

    Selon LyonMag, ce qui ressort principalement de ces résultats pour le premier trimestre de 2026, c'est la rentabilité du groupe. Le résultat opérationnel d’activité atteint 72 millions d’euros, en augmentation de 42 % par rapport à l'année précédente. Des chiffres avant tout portés par la croissance des ventes et par une baisse des coûts. "Un signal positif après une année 2025 difficile" signale le directeur général Stanislas de Gramont à nos confrères.

    SEB mise sur un plan "rebond"

    Plus précisément, la progression est importante dans toutes les grandes régions, à l'instar de l'Europe Occidentale, boostée par les chiffres français. Paradoxalement, c'est à l'international que les chiffres sont plus mesurés. Si en Amérique du Nord la croissance est bel et bien de retour, c'est plus contrasté en Asie, dans un contexte de concurrence accrue. Au Moyen-Orient, la situation géopolitique actuelle empêche SEB de réaliser de grosses ventes.

    Pour relancer une croissance sur le long-terme, le groupe mise sur un plan "rebond", qui repose sur l’innovation, la transformation du marketing digital et la réduction des coûts.

    Lire aussi : A Lyon, le chiffre d'affaire de bioMérieux en chute libre








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