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Le Cloître de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste © P. Dompnier

Lyon va accueillir une rencontre nationale des doyens de l'église catholique

  • par Loane Carpano
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    • Du 24 au 26 avril, la cathédrale Saint-Jean Baptiste accueillera la rencontre nationale des Doyens de chapitre français.

    A Lyon, la cathédrale Saint-Jean Baptiste va accueillir une réunion inédite. Du 24 au 26 avril, une trentaine de doyens et délégués des chapitres cathédraux français se réuniront dans l'édifice pour la rencontre nationale des Doyens de chapitre français.

    L'occasion pour eux d'échanger sur le fonctionnement de leur chapitre et autour du rôle de ces institutions au sein des diocèses.

    Si cette réunion est réservée aux membres du clergé, les fidèles auront l'occasion de rencontrer les différents Doyens lors de la messe dominicale de la cathédrale Saint-Jean.

    Lire aussi : Lyon : l’orgue de l’église Saint-François-de-Sales restauré d'ici la fin 2027

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