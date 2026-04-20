Le "Grand Tour" : un itinéraire touristique de 3 000 km sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

La Région Auvergne-Rhône-Alpes lance le "Grand Tour", un itinéraire touristique de 3 000 km à travers les douze départements du territoire.

C'est une première en France. Ce lundi 20 avril, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a dévoilé les dessous de son "Grand Tour", un road-trip de 3 000 kilomètres, parcourant les douze départements de la région. Montagne, vignes, lacs, chapelles, le tour de 28 étapes se profile autour de 43 sites naturels et culturels populaires et plus méconnus répertoriés sur une application.

Disponible en version mobile, l'application répertorie l'ensemble du parcours, mais aussi des recommandations complémentaires, telles que des aires de pique-nique, des points de vue, ou encore des restaurants minutieusement sélectionnés. "Nous avons ressenti le besoin de créer cette application parce que vous avez toujours une multitude d'offres, mais vous ne savez pas où piocher", explique Philippe Meunier, vice-président à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. "Avec cette application là, vous serez libres de piocher l'endroit où vous voulez aller, le type de site que vous voulez visiter et ça c'est une vrai liberté", se félicite-t-il.

"L'idée est de mettre en avant l'ensemble des richesses de la région"

De Vichy à Vallon-pont-d'Arc, en passant par le Puy-de-Dôme et Chamonix, l'itinéraire passe par 43 sites "incontournables", dont des lieux naturels et culturels, des sites religieux, des sites patrimoniaux, mais aussi des villes et des villages : "L'idée est de mettre en avant l'ensemble des richesses de la région, que ce soit son patrimonial, naturel ou culturel", précise Delphine Chabert, responsable pôle production à la Région.

Itinéraire du Grand Tour. Crédit : Région Auvergne-Rhône-Alpes

La notion de liberté et l'idée de se tourner vers un tourisme "plus lent" sont également au coeur du projet : "Une étape de 100 km vous pouvez décider de la faire en une journée ou en trois jours", explique Laurent Cornier, directeur d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Il poursuit : "Vous avez le droit de flâner, vous avez le droit de passer du temps au restaurant, de rester plusieurs nuits dans un hôtel parce que vous vous y sentez bien, ça c'est la liberté que nous offrons." L'application propose d'autres services, tels qu'une série de podcasts tournés auprès des acteurs de la Région, et des quizz sur chaque étape : "Nous souhaitions que le visiteur découvre et apprenne des choses pendant les visites", souligne Delphine Chabert.

L'application est disponible sur smartphone. Crédit : Région Auvergne-Rhône-Alpes

"Réorienter les flux vers des territoires qui sont en souffrance"

En plus de sa dimension culturelle, le "Grand Tour" vise à désengorger les destinations touristiques au profit de sites "oubliés". "C'est un vrai enjeu du territoire de réorienter les flux vers des territoires qui sont plus en souffrance sur les clientèles touristiques", précise Laurent Cornier. Les visiteurs sont ainsi redirigés vers des lieux plus méconnus mais tout aussi "remarquables".

À terme, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme espère réussir à toucher un public plus large. "Le but c'est de capter des clientèles européennes qui se destinaient vers d'autres bassins de consommation touristique et de les faire venir chez nous", ambitionne le directeur d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, avant de terminer : "Tout ça génère de la richesse humaine mais aussi de la richesse économique pour nos territoire." À noter que le volet tourisme représente d'ores et déjà 6 à 8% du PIB de la région.

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