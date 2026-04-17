Escapades dans la Drôme : un week-end en Crozes-Hermitage 

Du 24 au 26 avril, le Grand Week-end des Crozes-Hermitage revient pour sa 5e édition à Mercurol. Marché aux vins, soirées off chez les vignerons, activités insolites à travers le vignoble, ce rendez-vous festif des amoureux du vin est prétexte à une échappée belle dans les vignes, à seulement une heure de Lyon en voiture ou en train.

Lovée au bord du Rhône, au pied des collines de l’Hermitage, la petite ville aux airs faussement alanguis de Tain-l’Hermitage, côté Drôme, est le fief des célèbres appellations Hermitage et Crozes-Hermitage.

Aux portes de Lyon, la déconnexion est totale ! Pour embrasser la beauté du site et s’imprégner d’un bol d’air printanier, direction le belvédère de Pierre Aiguille, coiffé de la chapelle de l’Hermitage.

Du centre-ville, un petit sentier un peu raide, à travers les vignes qui s’éveillent, mène au point de vue. Le panorama qui s’ouvre sur les méandres du fleuve, les coteaux ardéchois en face et les vignes de l’appellation est la plus belle des récompenses !

Le plus grand vignoble de la vallée du Rhône septentrionale

Créée en 1937, l’appellation Crozes-Hermitage, qui fêtera l’année prochaine ses 90 ans, est avec ses quelque 2 000 hectares le plus grand vignoble de la vallée du Rhône Nord. Ici, la syrah est le cépage roi d’une production à 90 % tournée vers les rouges.

“On a un vrai ADN, notre cépage”, partage Gilles Robin, du domaine du même nom. Ne vous attendez pas pour autant à des vins monocordes. “On a beaucoup de terroirs différents, ce qui fait le charme de l’appellation. Chaque terroir apporte une typicité différente”, complète Romain Delhome, du domaine du même nom.

Si au nord, la vigne prend racine sur les coteaux granitiques faisant suite à ceux de la réputée colline de l’Hermitage, au sud les sols argilo-calcaires sont marqués par les dépôts alluviaux et les cailloux roulés du Rhône tandis que les lœss (limon d’origine éolienne) confèrent aux vins finesse et élégance. Côté blanc, plus rare, deux cépages, la marsanne, majoritaire, et la roussanne, donnent des vins fruités et floraux.

Une jeune relève dynamique

Parmi les prestigieux crus du nord de la Vallée du Rhône, les vins de Crozes-Hermitage se sont bâtis ces dernières années une réputation de vins décomplexés, qui séduit la jeune génération. À l’image d’une relève dynamique dans le vignoble, baptisée La Nouvelle Garde.

Créée il y a trois ans, cette commission au sein de l’appellation réunit une trentaine de domaines de jeunes de 18 à 38 ans rassemblant aussi bien des vignerons que des salariés de maisons de négoce ou adhérents aux caves coopératives.

“On s’entraide les uns les autres. On doit tous se tirer vers le haut qu’on soit un jeune domaine ou plus ancien”, explique David Combier, jeune vigneron du domaine Combier, dont le grand-père dans les années 1970 fut un des précurseurs du bio dans la région.

De nombreux jeunes vignerons viennent ainsi apporter leur touche en reprenant le domaine familial ou en créant leur domaine à l’instar de Romain Delhome, Sandra Combat du domaine des Combat, Romain Roudier du domaine Vendome, Alexandre Pradelle du domaine des Arcandres ou encore Marc Romak et Marlène Durand, du domaine Melody, nommé d’après une variété de pêches.

Wine & Transat, à venir cet été, le vendredi 3 juillet © Malena Cruz Cassarino

Cette jeune génération de vignerons est ainsi à l’origine du festival Wine & Transat – transats, food trucks, DJ sets et dégustations de cuvées – organisé dans les vignes, au pied de la tour de Mercurol, tous les mois de juillet depuis quatre ans, et au succès toujours croissant.

Paradis de l’œnotourisme

Entre plaines et coteaux, avec ses villages vignerons et ses vues sur le Rhône, le territoire est le paradis de l’œnotourisme.

Les vignes alternent avec de nombreux vergers, d’abricots et de pêches notamment, la plupart des vignerons étant issus de familles d’agriculteurs pratiquant la polyculture. “On a une technique pour faire de jolis fruits, on applique cette technicité à la viticulture”, partage Gilles Robin.

La chapelle de l'Hermitage © Nadège Druzkowski

De nombreux sentiers aménagés à travers les vignes permettent de gagner de spectaculaires points de vue sur le Rhône, comme à la tour de Mercurol ou à la chapelle de l’Hermitage.

La cave de Tain propose également des balades en trottinette électrique tout-terrain dans le vignoble, suivies d’une dégustation tandis que la maison M. Chapoutier loue des vélos électriques avec équipement complet (sac à dos, casque, carte, etc.).

La Villa Caroube © Nadège Druzkowski

Côté dégustations, pour des expériences inoubliables, la Cave de Tain – un des poids lourds de l’appellation représentant environ 40 % des surfaces de Crozes-Hermitage – a concocté des apéros sur l’eau (dégustations de vins et produits locaux en bateau) et des initiations à la dégustation à la Villa Caroube, son site œnotouristique.

© Nadège Druzkowski

Toujours à Tain, la maison Delas Frères propose des visites de son nouveau chai, abrité dans un écrin architectural de pierres tout en courbes, long de 80 mètres, de son toit-terrasse, suivies de dégustations commentées (Premium, Signature ou Collector). N’oubliez pas de repartir sur une note sucrée ! Tain abrite la Cité du Chocolat Valrhona, pour un voyage tout en douceur.

La Cité du Chocolat © Philippe Barret / Publimage

La tradition veut que le nom de Crozes-Hermitage fasse référence au chevalier Gaspard de Stérimberg. Revenu des croisades, il se serait retiré au sommet d’une colline isolée (ermitage).

Le saviez-vous ?

60 % du vignoble de Crozes-Hermitage est certifié en bio : c’est trois fois plus que la moyenne du vignoble français ! Le mistral, qui remonte par le couloir rhodanien, contribue à assainir les vignes.

Pratique

Où loger ?

• Fac&Spera, hôtel 4*, à Tain-l’Hermitage

• La Ferme des Denis, ferme viticole de caractère, construite en galets du Rhône, à Chanos-Curson

Où se restaurer ?

• Le Tournesol, bistrot chic avec carte à partager le soir, à Tournon-sur-Rhône

• Restaurant 1906, cuisine gastro au milieu des vignes, à Chanos-Curson

• Le Fief de Gambert, cuisine savoureuse au cœur des vignes, à Tain-l’Hermitage

Événements

• Chasse aux œufs, dans les jardins de la Cité du Chocolat, du 4 au 6 avril

• Le Grand Week-end des Crozes-Hermitage, du 24 au 26 avril, à Mercurol – crozes-hermitage-vin.fr

• Wine & Transat, le vendredi 3 juillet 2026 (de 18 à 23 h), à Mercurol

Comment s’y rendre ?

• En train, TER direct Lyon-Tain-l’Hermitage, comptez 1 heure

• En voiture, comptez 1 heure