Lyon : un homme poignardé à mort dans le 7e arrondissement

Un homme a été retrouvé poignardé à mort sur le parking d’une entreprise dans le 7e arrondissement de Lyon ce vendredi matin.

Il était environ 7 heures ce vendredi 24 avril lorsqu’un passant a découvert le corps d’un homme ensanglanté sur le parking d’une entreprise située avenue Tony-Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon.

D’après nos confrères d’actuLyon, la police et les secours se sont immédiatement rendus sur place, retrouvant la victime en arrêt cardio-respiratoire. Plusieurs coups de couteau ont été identifiés sur son corps.

La victime, âgée d’une vingtaine d’années, n’a malheureusement pas pu être sauvée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame et retrouver le ou les responsables.