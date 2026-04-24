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Photo d’illustration. © Tim Douet

Lyon : un homme poignardé à mort dans le 7e arrondissement

  • par LR

    • Un homme a été retrouvé poignardé à mort sur le parking d’une entreprise dans le 7e arrondissement de Lyon ce vendredi matin.

    Il était environ 7 heures ce vendredi 24 avril lorsqu’un passant a découvert le corps d’un homme ensanglanté sur le parking d’une entreprise située avenue Tony-Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon.

    D’après nos confrères d’actuLyon, la police et les secours se sont immédiatement rendus sur place, retrouvant la victime en arrêt cardio-respiratoire. Plusieurs coups de couteau ont été identifiés sur son corps.

    La victime, âgée d’une vingtaine d’années, n’a malheureusement pas pu être sauvée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame et retrouver le ou les responsables.

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