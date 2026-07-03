Escapades : La Savoie en famille

Dans le Val d’Arly à La Plagne, initiez en douceur vos enfants aux joies de la randonnée, au cœur des plus beaux paysages de Savoie.

Montrez-leur les alpages et les glaciers alpins, les marmottes, les chamois, les bouquetins et les aigles royaux tout là-haut… Sans oublier de leur faire goûter les meilleures tartes aux myrtilles des refuges savoyards !

© Jérôme Carret

La Plagne

Sur les traces des animaux des Alpes

Le bouquetin des Alpes, reconnaissable à ses longues cornes striées, est l’un des animaux emblématiques de Savoie. Il a bien failli disparaître de nos montagnes au XIXe siècle.

C’est pour le protéger que le parc national du Grand Paradis, en Italie, a été créé dans les années 20, puis le premier côté français, celui de la Vanoise, en Savoie, dans les années 60.

On y compte aujourd’hui plus de 3 000 individus. L’été, le bouquetin adore crapahuter à flanc de falaise, à la recherche de brins d’herbe oubliés.

Une fois repu, il aime ruminer au soleil sur quelque promontoire rocheux, où il se laisse facilement observer – de loin.

Alors enfilez vos chaussures de marche et n’oubliez pas vos jumelles ! Une des portes d’entrée du parc national de la Vanoise est Champagny-en-Vanoise, une commune située à 1 250 mètres d’altitude sur le versant sud de La Plagne.

De là, plusieurs randonnées vous attendent, de niveaux variés, pour aller admirer la faune et la flore uniques de ce beau coin des Alpes.

Tout l’été, le bureau des guides Plagne Montalbert vous propose de découvrir la vie trépidante des marmottes, le temps d’une agréable randonnée familiale organisée en matinée.

Programme et réservations sur guidesmontalbert.com

À La Plagne, Guillaume vous apprend tous les jeudis après-midi à repérer les traces et les indices en pleine forêt qui témoignent de la présence de cerfs, biches, chevreuils, sangliers, renards, lièvres, martres, loups… Qui est passé par là ? Relevez les caméras pièges pour en avoir le cœur net.

Une enquête faunistique passionnante, idéale en famille, à partir de 8 ans.

Réservations sur plagne-evasions.fr

© Refuge du Plan des Gouilles

Le refuge du Plan des Gouilles

Pour une immersion totale en montagne, passez une nuit dans le petit refuge du Plan des Gouilles, qui fête ses 50 ans cet été !

Depuis le parking du hameau Le Bois, au-dessus de Champagny-en-Vanoise, une belle randonnée vous attend : comptez 2 heures 30 de marche et 900 mètres de dénivelé.

Le sentier démarre dans une forêt de résineux à la fraîcheur très appréciable au plus fort de l’été, puis débouche sur une corniche et des prairies alpines.

Vous ne verrez le refuge qu’au tout dernier moment, petit chalet perché à 2 347 mètres d’altitude au pied des glaciers du Grand Bec. Pensez bien à réserver, la capacité du dortoir est limitée à environ quarante couchages.

Réservations sur refugeduplandesgouilles.fr

Insolite : randonnée avec des alpagas !

Il est plutôt inhabituel de croiser ces cousins touffus du lama, surtout présents en Amérique du Sud, dans les Alpes. Mais ils semblent s’y plaire.

Manon et ses alpagas Machu, Cuzco, Nazca, Fuji et Lhotse seront ravis de vous accompagner pour une jolie balade d’une heure et demie (en longe) dans les alentours boisés des villages de Montalbert et Montchavin - Les Coches.

Réservations au 06 80 36 93 07

Un peu plus loin...

© Aurélien Monperrus

Le cirque des Évettes est le meilleur endroit, magique et facile d’accès, pour que vos enfants tombent amoureux de la montagne.

Depuis le charmant hameau de L’Écot,au-dessus de Bonneval-sur-Arc, une promenade facile d’environ 2 heures vous emmènera jusqu’au refuge et ses deux lacs glaciaires, au cœur d’un site classé spectaculaire, très apprécié des marmottes et des bouquetins.

De là, après un bon pique-nique, allez voir les lacs de Pareis (1 heure) ou le lac des Évettes (2 heures) puis faites une pause goûter au refuge qui, comme tout bon refuge alpin, prépare une délicieuse tarte aux myrtilles sauvages.

Plus d’informations sur refugedesevettes.ffcam.fr

Val d’Arly

Premières aventures montagnardes

Pour une agréable journée en famille au grand air, grimpez au sommet du mont Lachat.

© OT du Val d’Arly

Depuis Crest-Voland, au cœur du val d’Arly, cette agréable balade de 7,5 kilomètres et 370 mètres de dénivelé au cœur des alpages est accessible à tous.

© OT du Val d’Arly

Il est aussi possible d’accéder au sommet avec la toute nouvelle télécabine de la Logère !

Là-haut, un belvédère offre une vue imprenable sur le Mont-Blanc, le Beaufortain et le val d’Arly. Le plan d’eau du mont Lachat (non baignable) est l’endroit parfait pour pique-niquer, faire un barbecue, pêcher, dormir au soleil… et même aller au cinéma !

Chaque été, la famille Lapied diffuse ses propres films d’aventure sur un écran géant, à deux pas du plan d’eau. N’oubliez pas de prendre un coussin et un plaid pour profiter d’une soirée ciné inoubliable au clair de lune.

Programmation sur lapiedfilm.com

À la limite des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, le val d’Arly regroupe quatre villages de charme nichés entre les massifs des Aravis, du Beaufortain et du Mont-Blanc.

Là-bas, à Notre-Dame-de-Bellecombe, petits et grands peuvent s’essayer à la cani-randonnée : une balade pas comme les autres en compagnie d’un chien de traîneau enthousiaste, relié par un harnais et une ceinture adaptés. L’activité parfaite pour sillonner la montagne de manière ludique, sans voir défiler les kilomètres !

À Montchavin - Les Coches, près de La Plagne, les enfants pourront même découvrir le métier de musher et visiter le chenil des chiens !

Réservations sur traineaucovetan.com ou https://evolution2.com/

Infos pratiques

Où loger ?

- Les cabanes Entre Terre et Ciel (cabanes dans les arbres) à Saint-Nicolas-La-Chapelle – cabanes-entreterreetciel.fr

- Le Toî du Monde (éco-gîte dans une ferme de 1886) à Flumet – letoidumonde.com

- Chalet de Foran (chalet d’alpage rénové) à La Plagne – 04 79 09 71 52

Où se restaurer ?

- La Ferme de Victorine (cuisine de terroir) à Notre-Dame-de-Bellecombe – la-ferme-de-victorine.com

- L’Alpage des Avenières (cuisine à base de produits locaux dans un chalet d’alpage) à Saint-Nicolas-la-Chapelle – 07 72 39 52 96

- Refuge de la Glière (restauration d’altitude et pâtisseries) à Champagny-en-Vanoise – 09 72 66 44 18

À ne pas manquer

- Les 11 et 12 juillet : Super8 (course de VTT) à La Plagne

- Le 19 juillet : Fête du plan d’eau (animations pour toute la famille) au plan d’eau de Flumet

- 20 au 23 juillet : Slowly Val d’Arly (festival de slow tourisme, un village mis à l’honneur par jour)

- 27 au 30 juillet : Val d’Arly’ Bands Camp (concerts et cours de guitare) dans les quatre villages

- 30 juillet au 1er août : La 6000D by Dare2b (course de trail, nouveau parcours vertigineux) à La Plagne

- 3 au 6 août : Val d’Arly Xplore Film Tour (soirées cinéma en plein air) dans les quatre villages

- Le 14 août : Fête des alpagistes à La Giettaz

- Le 16 août : Festival des vins de Savoie et d’ailleurs à Notre-Dame-de-Bellecombe

- Le 23 août : Fête de l’attelage (défilés de chars) à Flumet/Saint-Nicolas-la-Chapelle

Comment s’y rendre ?

- En voiture : 3 heures par l’autoroute

- En train : TER Lyon-Albertville/Bourg-Saint-Maurice/La Plagne (2 heures 30 à 3 heures avec correspondances) puis bus (1 heure)