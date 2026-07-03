L'assemblée générale du MEDEF Saône-et-Loire a élu à sa présidence Jeanne Paillard, cheffe d'entreprise à Chalon-sur-Saône. Elle entend fixer un nouveau cap afin de renforcer l'attractivité économique du département.

Le patronat de Saône-et-Loire change de visage. Le 23 juin 2026, à l'école des Arts et Métiers de Cluny, et devant près de 200 adhérents, l'assemblée générale du MEDEF 71 a porté Jeanne Paillard à sa présidence. Cette dirigeante de Chalon-sur-Saône succède à Fabien Rossignol, désormais aux commandes du MEDEF Bourgogne-Franche-Comté depuis mars 2026.

Le profil de la nouvelle présidente tranche avec la tradition patronale locale, historiquement dominée par les grandes figures de la sidérurgie et du nucléaire du bassin du Creusot. Jeanne Paillard vient en effet du secteur des services et de la tech. Elle a fondé il y a plus de vingt ans OP Marketing, un cabinet spécialisé dans les études de marché et la relation client. Elle codirige par ailleurs le groupe CGLOBAL, un intégrateur de solutions informatiques, télécoms et cybersécurité. La maison patronale ne lui est pas étrangère pour autant : elle siège au conseil d'administration depuis 2007, y a occupé les fonctions de trésorière pendant cinq ans, et représentait l'organisation depuis le départ de Fabien Rossignol au printemps dernier.

De nouvelles priorités pour le MEDEF

Devant les adhérents, Jeanne Paillard a fixé le cap de son mandat autour de trois priorités. La première consiste à renforcer l'attractivité économique du département, notamment via un lien plus étroit avec les acteurs de l'éducation et de la formation. La deuxième vise à ouvrir davantage le MEDEF aux TPE et PME, qui représentent l'essentiel du tissu économique local. La troisième, plus territoriale, ambitionne de mieux couvrir l'ensemble des bassins économiques du département, du Creusot au Mâconnais en passant par Chalon-sur-Saône et Autun.

À dix-huit mois de l'élection présidentielle, la nouvelle présidente entend également porter dans le débat public trois enjeux structurants pour les patrons départementaux : la compétitivité, la transmission d'entreprise et la valorisation du travail. « Notre force tient dans notre collectif », a-t-elle déclaré en clôture de son discours d'investiture, appelant les adhérents à s'engager plus activement.