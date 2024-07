Escapades en Savoie : séjour familial dans le val d’Arly

Des randonnées aux paysages époustouflants, des virées à VTT grisantes, des lacs rafraîchissants, des visites culturelles fascinantes… Passez quelques jours en famille au cœur d’une nature préservée dans la belle vallée savoyarde du val d’Arly.

• Jour 1 : Les mystères du val d’Arly

Le val d’Arly englobe quatre villages de charme nichés au cœur de la Savoie, entre les massifs des Aravis, du Beaufortain et du Mont-Blanc. Des paysages grandioses, un terroir exceptionnel et des traditions préservées, à découvrir en famille le temps d’un long week-end. Depuis Albertville, Crest-Voland Cohennoz vous ouvrira les portes du val d’Arly.

Ce petit village de montagne authentique d’un peu plus de 300 habitants est niché à 1 230 mètres d’altitude entre les forêts de conifères odorants et de vastes prairies d’alpage. Roulez encore quelques minutes jusqu’au parking situé à l’entrée de la route forestière de la Palette et partez sur les traces du mystérieux gardien des forêts de Crest-Voland en suivant le sentier du Bois du Croë (3 heures aller-retour). D’énigme en énigme, vous découvrirez les animaux des forêts alpines, et devrez affronter une impressionnante passerelle himalayenne de 15 mètres de long. À l’arrivée, prenez le temps de casser la croûte à la bergerie de la Palette. Il paraît que le gardien de la forêt habite dans les parages…

L’écrivain français Rabelais raconte que le géant Gargantua, en se baladant entre les montagnes, aurait maladroitement buté sur la chaîne des Aravis. Sous le choc, un éclat de roche aurait volé au-dessus du village de Crest, rebaptisé depuis Crest-Voland, pour aller se ficher dans le sol un peu plus loin. Il s’agirait de l’actuel Pierra Menta, cet étonnant pic toujours planté à la verticale.

Pour en savoir plus sur l’histoire locale, rendez-vous à l’écomusée de Cohennoz, où vous découvrirez une fascinante collection d’outils montagnards miniatures et d’objets savoyards du quotidien. Ne manquez pas non plus une visite au moulin Ainoz qui fut, comme son nom l’indique, un moulin mais aussi le siège d’une manufacture florissante de manches en bois.

Plus d’informations sur le sentier ludique et l’écomusée auprès de la mairie de Cohennoz au 04 79 37 33 82 et au 06 07 26 36 24 pour le moulin.

© Cédric Cruchon

• Jour 2 : Détente en pleine nature

Après une bonne nuit, commencez cette deuxième journée par une randonnée en famille. L’objectif du jour est de grimper au sommet du mont Lachat depuis Crest-Voland. Pas d’inquiétude, cette agréable promenade de 7,5 kilomètres et 370 mètres de dénivelée est accessible à tous.

Il est même possible d’accéder au sommet grâce au télésiège de la Logère ! Avant de partir, faites un crochet par la ferme des Trois Petits Cœurs pour vous approvisionner en délicieux tomme, beaufort et reblochon. En marchant, respirez la délicate odeur des alpages et admirez les robes acajou des vaches de race abondance et tarine à qui l’on doit ces délicieux fromages.

Et hop, vous voilà arrivé en haut du mont Lachat ! Un nouveau belvédère perché à 8 mètres au-dessus du sol, au milieu des sapins, vous offre une vue imprenable sur le Mont-Blanc, le Beaufortain et le val d’Arly. Le plan d’eau du mont Lachat (baignade interdite) est l’endroit parfait pour pique-niquer, pêcher, se détendre ou tout simplement faire la sieste au soleil. Des barbecues et des plateformes sécurisées sont à votre disposition pour passer une agréable journée en famille.

Le plan d’eau du mont Lachat © Cédric Cruchon

Vous n’aimez pas marcher ? Le val d’Arly offre bien d’autres activités, à commencer par la grimpe ! Le rocher, le soleil, la nature et, à la clé, un panorama d’autant plus beau qu’il a été durement gagné. Dans le coin, les spots ne manquent pas. Le rocher des Mottets de Crest-Voland offre dix-sept voies qui vont du 4a (débutant) au 6c (confirmé), avec de jolies fissures et certaines voies comportant plusieurs longueurs.

À la sortie du village de Flumet, le site de la Carrière accueille aussi les grimpeurs avec ses dix-neuf voies courtes et sportives, du niveau débutant jusqu’à l’impossible septième degré. Les moniteurs locaux seront ravis de dispenser quelques cours, individuels ou collectifs, aux adultes comme aux enfants, pour vous faire découvrir la discipline en toute sécurité.

Topos à retrouver sur : valdarly-montblanc.com. Pour les guides, contactez Pierre Bruyère au 04 79 31 62 57 ou le Bureau des guides de Megève au 04 79 31 61 08.

Si cette session grimpe vous a plu, ne manquez pas le parc Escaladventure de Crest-Voland, situé sur les rives d’un canyon… Frissons garantis avec sa tyrolienne de 180 mètres de long !

Plus d’informations et réservation au 06 11 27 76 72 ou au 04 79 38 83 02.

• Jour 3 : 100 % adrénaline

Le val d’Arly est un fantastique terrain de jeu pour les fans de vélo avec plus de 230 kilomètres d’itinéraires labellisés FFC.

Faites le plein de sensations fortes avec vos ados sur l’un des sept parcours de VTT Enduro, accessibles en remontée mécanique. Des itinéraires ludiques à emprunter en famille aux descentes endiablées qui vous donneront des sueurs froides, il y a de quoi faire ! Partez donc sur les traces de la MB Race, une course VTT qui s’élancera fin juin de Flumet.

Le val d’Arly propose 230 kilomètres d’itinéraires labellisés FFC © Cédric Cruchon

Une jolie boucle de 12 kilomètres sur les hauteurs du village jusqu’au Gâteau et son panorama à 360°.

Pour les plus jeunes, et celles et ceux qui ne connaissent pas le VTT, des ludoparcs sont là pour que vous puissiez apprivoiser en douceur votre monture. Ils se trouvent en accès libre au sommet du mont Lachat à Crest-Voland et à Plan Désert à Notre-Dame-de-Bellecombe. Sans oublier le pumptrack au pied du télésiège de la Logère.

Du 8 au 15 juin, le val d’Arly organise l’Aravis Bike Tour. Au départ du village de La Giettaz, les cyclistes de tous niveaux et de tous âges découvriront des parcours de 60 à 150 kilomètres, avec assistance et ravitaillement.

Tout au long de l’été, les adeptes des grands espaces pourront même se lancer dans le tour du val d’Arly à VTT, avec ou sans assistance électrique. Une aventure cyclable itinérante de 76 à 98 kilomètres avec une dénivelée de 3 354 mètres, faisable en un à trois jours selon votre capacité physique et votre niveau d’entraînement. Alors, en selle !

Plus d’informations sur : valdarly-montblanc.com

• Jour 4 : Pause fraîcheur

Notre-Dame-de-Bellecombe est un village typique de montagne, parsemé de chalets traditionnels aux balcons fleuris. Un doux carillon résonne dans ce décor de carte postale. Il s’agit de l’une des curiosités locales : le carillon de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité, érigée entre 1876 et 1886. Henri, guide et conférencier, vous fera partager avec joie sa passion pour l’histoire du village, le quotidien d’antan et l’arrivée du tourisme montagnard.

Avec des enfants, ne manquez pas la Maison des Contes de Fées. Un musée pas comme les autres, empreint de poésie, où des personnages animés vous conteront leur histoires…

Pour un pique-nique 100 % local, rendez-vous au petit village de Flumet, à quelques minutes de voiture de Notre-Dame-de-Bellecombe. Commencez par la Bergerie des 2 Savoie et ses délicieux fromages et yaourts au lait de brebis. Pendant les vacances scolaires, des visites guidées sont assurées le jeudi, sur réservation.

© Cédric Cruchon

À Saint-Nicolas-la-Chapelle, le Gaec Lait Cow des Montagnes propose du reblochon, de la tomme, de la tommette et de la raclette, ainsi que de savoureuses confitures maison. L’été, vous pourrez même monter jusqu’à l’alpage du Bogneuve pour découvrir l’atelier de fabrication de ces fromages appétissants.

Plus d’informations et réservation sur bergeriedes2savoie.fr pour la Bergerie des 2 Savoie, et au 04 79 31 73 85 pour le Gaec Lait Cow des Montagnes.

L’après-midi, piquez une tête dans l’un des deux plans d’eau du val d’Arly. Avec sa plage, ses équipements sportifs et ses jeux pour enfants, celui de Flumet est LA sortie du dimanche par excellence des familles du coin. Il s’intègre parfaitement à la base de loisirs de l’Arrondine dont les balançoires, toboggans et la mini-tyrolienne feront le bonheur des enfants. À 5 kilomètres de là, un nouveau plan d’eau a été inauguré l’année dernière à Praz-sur-Arly, face au mont Charvin. Le lac est divisé en deux : un vaste espace de baignade surveillée et une zone réservée aux activités nautiques dont un Aquaparc géant. Petit plus : le parc accrobranche au bord du lac et ses quatre circuits progressifs, adaptés à tous les âges et les niveaux.

Plus d’informations sur : valdarly-montblanc.com et prazsurarly.com

Infos pratiques

Où loger ?

• Le Toî du monde (éco-gîte dans une ferme typique de 1886) – Flumet – letoidumonde.com

• Aux Chalets des Alpes (chalets et appartements labellisés “Famille Plus”, aire de jeux et piscine) – Crest-Voland – aux-chalets-des-alpes.com

• La Croix des Ambailles (appartements labellisés “Famille Plus”, jeux et forêt à proximité) – Crest-Voland – chalet-rebord.com

Où se restaurer ?

• La Fabrik (restaurant et bar à tapas) – Mont Lachat, Crest-Voland – 06 47 55 71 36

• Auberge des Églantiers (restaurant de produits régionaux, en surplomb des gorges de l’Arly) – Flumet – 04 79 31 61 79

• Le Passe Partout (cuisine savoyarde traditionnelle, pâtisseries, restaurant labellisé “Famille Plus”) – Crest-Voland – 04 79 31 74 26

À ne pas manquer

• 26 juillet : Festival Jazz en Bouche à Saint-Nicolas-la-Chapelle

• 21 juillet : Fête du plan d’eau (jeux et animations) à Flumet

• Les 3 et 4 août : Fête des vieux fours et des métiers d’antan (50e édition) à Crest-Voland

• Du 5 au 9 août : Bands-Camps Académie (stages, concerts, JAM sessions et initiations à la guitare) dans les villages du val d’Arly

• 7 août : Le Théâtre monte en alpage (ateliers, jeux et spectacle) au lac du Plan Désert à Notre-Dame-de-Bellecombe

• 15 août : Fête des alpagistes à La Giettaz en Aravis

• 16 août : Festival des vins de Savoie à Notre-Dame-de-Bellecombe

Comment s’y rendre ?

• En train : TER Lyon-Albertville (2 h 30 avec une correspondance à Aix-les-Bains) + bus 23/24 (30 minutes à 1 heure selon le village)

• En voiture : 2 h via l’A43 et l’A430