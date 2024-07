A la suite de plusieurs dégradations et vols de voiture, un habitant de la commune de Givors a lancé une pétition pour l'installation de caméras de vidéosurveillance. Elle a récolté à ce jour près de 5 300 signatures.

Un habitant de la commune de Givors (Rhône) a lancé à la mi-juillet une pétition pour la mise en place de caméras de vidéosurveillance dans le quartier de Bans après des dégradations et des vols de voiture. Ce 22 juillet, la pétition s’est étendue au-delà du quartier qui compte 2 000 habitants puisqu’elle a récolté près de 5 300 signatures.

"Les habitants en ont marre de devoir surveiller chaque individu potentiellement suspect !"

L’auteur de la pétition a partagé son impression d’être "abandonné par la mairie." Dans sa pétition, il appelle à des "actions fortes" en expliquant que "les habitants en ont marre de devoir surveiller chaque individu potentiellement suspect !"

Certains habitants partagent ce ressenti. "Mon mari s'est fait voler sa voiture, ensuite il y a un an c'est une personne de ma famille qui s'est fait voler la sienne aussi. Récemment elle s'est encore fait voler la caméra de recul et cet hiver on a eu des vols dans des véhicules professionnels", témoigne une habitante au micro de BFM Lyon.

Une pétition qui "ne repose sur rien" selon le maire

Le maire de Givors, directement interpellé dans la pétition, dénonce quant à lui "la méthode". "Pourquoi ne pas venir en parler en mairie s'il y a un souci ? D'autant que la pétition ne repose sur rien. C'est un quartier calme, celui qui a le moins d'incidents à Givors", assure Mohamed Boudjellaba. Pour lui, cette pétition "n'a qu'un seul but", celui de "développer un sentiment anxiogène" dans la commune.

