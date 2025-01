Escapades dans le Pays de Gex – Monts Jura : au cœur des grands espaces 

À 1 heure 30 de Lyon, le pays de Gex – Monts Jura offre de nombreuses activités pour une parenthèse de quelques jours. Ski, raquettes, activités familiales ou ludiques… cette escapade au cœur de grands espaces naturels préservés fera le bonheur de toute la famille.

Ski à Monts Jura : une station, de multiples possibilités

Située dans le domaine de Lélex-Crozet, où l’on peut passer d’un versant à l’autre, la longue piste des Asters est sans conteste la plus sauvage de la station.

Elle offre des reliefs très ludiques, entre goulets, sapins et parties vallonnées, et permettra aux skieurs les plus exigeants de profiter pleinement des plaisirs de la glisse.

Muni de raquettes, vous pourrez atteindre le crêt de la Neige, le point culminant du Jura (1 720 mètres) qui offre une vue spectaculaire.

Le site de Mijoux-La Valserine-La Faucille propose quant à lui de multiples disciplines (ski alpin, ski de fond ou raquettes) pour toute la famille. Prenez le temps de sillonner tranquillement la piste verte de la Martre.

© Benjamin Becker / Jura Tourisme

Depuis le domaine, vous pourrez rejoindre le plateau de Vattay, vaste espace nordique labellisé “Site d’Excellence” au milieu d’une profonde forêt, foulé régulièrement par les grands champions de ski.

Le secteur de Menthières, de son côté, est idéal pour apprendre à skier dans un décor sauvage et préservé. De là, vous pouvez accéder en raquettes à un chalet d’alpage afin d’admirer un panorama sur le mont Blanc et le pays de Gex.

www.paysdegex-montsjura.com

Sensations fortes !

Si la neige fait défaut lors de votre séjour, vous n’êtes pas obligé de renoncer aux sensations fortes. La tyrolienne, depuis le col de la Faucille, vous emmènera 300 mètres plus bas à travers les cimes jusqu’au village de Mijoux, en vous offrant un panorama à couper le souffle…

Tyrolienne, depuis le col de la Faucille © Updrone

Encore plus ludique, la luge sur rails vous permettra de dévaler une piste de plus d’un kilomètre, ponctuée de virages serrés, de bosses et de vrilles à 540 degrés !

© Updrone

Et si les conditions météo le permettent, des baptêmes de parapente sont proposés pour découvrir le pays de Gex depuis les airs.

Pour les tout-petits, de nombreuses pistes de luge sécurisées sont réparties sur les quatre domaines de la station – www.paysdegex-montsjura.com

Amis des bêtes

Qimmiq Aventure à Mijoux vous fera découvrir le pays de Gex et ses pâturages boisés sur un attelage de chiens de traîneau.

Bien assis, en compagnie d’un adulte, les enfants pourront également apprendre le pilotage du traîneau avec Gérard, le musher.

En contrebas de Lajoux, la ferme Équi’Table des Monts Jura propose des promenades en luge ou en calèche, attelées par un cheval, dans un décor de conte de Noël.

Ferme Équi’Table des Monts Jura – La Combe-d’en-Haut, Mijoux – 06 12 54 58 53 – www.paysdegex-montsjura.com

Infos pratiques

Où manger ?

• Le Jardin de Jiva Hill – Cuisine italienne moderne dans un cadre unique – Crozet

• L’Établi – Cuisine maison, produits frais régionaux – Lélex

• La Petite Chaumière – Spécialités locales, grande terrasse – Gex

Où loger ?

• Sessius 1622, château des Cologny – Cinq suites élégantes et loft indépendant. Sessius1622, château des Cologny, Cessy

www.sessius1622.com

• La Marténie – Chaleureuse maison d’hôtes dans une bâtisse du XIXe siècle entièrement rénovée à la décoration montagnarde.

La Marténie – martenie.cmonsite.fr

Comment s’y rendre ?

• En voiture, 1 heure 30 depuis Lyon

• En TER, 1 heure 30 (Lyon > Valserhône)