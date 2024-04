Escapades dans le Jura : l’appel des lacs et de la forêt

Avec l’arrivée des beaux jours, revient l’envie de s’évader et se ressourcer ! À moins de 2 heures en voiture de Lyon, le Jura offre de splendides échappées. Entre lacs et forêts, ses espaces naturels préservés sont, le temps d’un long week-end, la promesse d’une déconnexion totale. Sauvage, authentique, rafraîchissant, mais aussi historique et gourmand, découvrir le Jura, au printemps, éveillera tous vos sens.

Lac de Bonlieu © stephane-godin.com / Jura Tourisme

Couvert de vastes forêts, sillonné de cours d’eau et de spectaculaires cascades, où miroitent, ici et là, une myriade de lacs à la douce couleur émeraude, le Jura n’est pas sans rappeler le Grand Nord canadien. À juste titre ! Les forêts représentent 46 % de la surface du département. Sa beauté sauvage et son offre d’activités en pleine nature en ont fait, l’été, un territoire plébiscité. En mode sportif ou détente, laissez-vous happer par son calme et sa tranquillité printanière !

Paddle au lac de Chalain © Benjamin Becker / Jura Tourisme

L’Échappée jurassienne : un condensé du Jura à pied et à VTT...

L’étendue de cet itinéraire de randonnée nous plonge au cœur du Jura et de ses sites les plus emblématiques. De Dole, ville d’art et d’histoire, dans la plaine jurassienne, à Saint-Claude, dans le Haut-Jura, 352 kilomètres de sentiers balisés GR emmènent les randonneurs, d’un jour ou plus aguerris, vers des haltes aux noms mythiques telles que la saline royale d’Arc-et-Senans, Salins-les-Bains et sa Grande Saline (Unesco), Arbois et ses célèbres vins, le site enchanteur de Baume-les-Messieurs, et bien des lacs. Arrivé à la station des Rousses, à 1 200 mètres d’altitude, l’itinéraire français se poursuit jusqu’à Saint-Claude tandis qu’une alternative transfrontalière permet de rallier Nyon, en Suisse, sur les bords du Léman.

352 kilomètres de sentiers balisés à la découverte des plus remarquables sites du Jura© stephane-godin.com / Jura Tourisme

Des étapes journalières modulables (trois, cinq, dix ou quinze jours) et les nombreuses gares le long du parcours (quinze au total) permettent de réaliser l’Échappée jurassienne par tronçons ou dans son intégralité.

Un découpage judicieux qui donne également l’occasion de privilégier des portions valorisant des itinéraires historiques, gastronomiques ou plus sauvages.

Le petit plus ? Si vous aimez marcher léger, un service de transport des bagages peut être réservé.

Le Jura est la première sapinière d’Europe et possède une AOC Bois du Jura

© Guillaume Condat / Jura Tourisme

...et une version tout confort

Dans le petit village en bord de rivière de Foncine-le-Haut, une formule tout confort en demi-pension propose des randonnées en étoile (retour vers le même hébergement chaque soir) sur le tracé de l’Échappée jurassienne, lors d’un séjour de quatre jours (trois nuits). Idéale en famille ou entre amis, cette formule flexible permet de randonner en toute liberté.

Plus d’infos : https://www.jura-tourism.com/ sejour/lechappee-jurassienne-randonnees-de-surprises-en-plaisirs-dans-le-haut-jura/

Le village et l’abbaye de Baume-les-Messieurs © stephane-godin.com / Jura Tourisme

Remonter à la source de L’Ain

Cette rivière, qui finit sa course tout près de Lyon en se jetant dans le Rhône, après 190 kilomètres, prend sa source dans le Jura, sur le plateau de Nozeroy. Rythmée par plusieurs petites cascades, une jolie boucle de 4,5 kilomètres, facile et familiale, longe le cours de l’Ain et de son affluent, la Serpentine. Au printemps, lorsque l’eau abonde, la source de l’Ain offre un spectacle saisissant.

Source de l’Ain © stephane-godin.com / Jura Tourisme

Le bon réflexe : L’appli Jura Outdoor

Le Jura, c’est plus de 5 000 kilomètres d’itinéraires de randonnées et 2 000 kilomètres de parcours vélo. L’appli Jura Outdoor, ultra simple et gratuite, compile près de 400 parcours tous niveaux, balisés à pied, à vélo et à VTT dans tout le Jura. Et pour randonner sans jamais se perdre, un mode hors connexion permet de charger les parcours en amont.

www.jura-outdoor.com

© Lilian Menetrier / Jura Tourisme

Insolite : La cani-rando

Si les sorties hivernales en chiens de traîneau se sont popularisées ces dernières années, les petits (et les grands) se feront une joie de découvrir leur pendant estival : la cani-rando. Muni d’une longue ceinture élastique et d’un harnais, initiez-vous à l’activité de musher !

Le saviez-vous ?

Le jurassique, période géologique qui s’étend de -200 à -145 millions d’années, doit son nom au… Jura ! Le géologue et naturaliste Alexandre Brongniart y découvre en 1829 des roches calcaires riches en fossiles.

Le belvédère du Regardoir du lac de Vouglans © stephane-godin.com / Jura Tourisme

Stupéfiante beauté turquoise des lacs

Terre de forêts, le Jura est aussi un pays de lacs (plus de vingt !) dont les eaux variant du bleu à l’émeraude sont une source d’émerveillement toujours renouvelée.

Essentiellement d’origine glaciaire, ils forment de rafraîchissantes enclaves propices à la baignade, tel Chalain, le plus grand lac naturel du Jura. Mais leurs attraits s’apprécient également en hauteur. De nombreux belvédères offrent une vue époustouflante sur ces flots tranquilles tels le pic de l’Aigle et le belvédère des 4 Lacs. Plusieurs itinéraires de randonnée variant de 1 heure à 3 heures promettent un panorama mémorable sur les lacs de Narlay, Ilay, Petit et Grand Maclu, surnommé par l’écrivain Charles Nodier en 1820 la “petite Écosse”.

Autre pépite aux couleurs aigue-marine : le lac de Vouglans, troisième plus grand lac artificiel de France. Son imposant barrage hydroélectrique retient à lui seul 605 millions de mètres cubes d’eau !

Le Jura compte 180 kilomètres d’itinéraires de véloroutes © Benjamin Becker / Jura Tourisme

Le Jura à vélo

Et pourquoi ne pas appréhender la variété des paysages du Jura à vélo ? Côté cyclo, électrique ou musculaire, ce sont pas moins de 2 000 kilomètres de parcours balisés sur de petites routes partagées.

Pour un coup de pédale plus énergique, vivez l’aventure sur le tour du Jura sport (250 kilomètres !) ou lancez-vous sur les onze cols remarquables comme par exemple les lacets de Septmoncel. Le tour se décline également en version “loisirs” de 155 kilomètres. Et pays du comté et du morbier oblige, les deux tours sont labellisés “Vélos et fromages” !

Côté véloroutes et voies vertes, le Jura compte 180 kilomètres d’itinéraires grâce à cinq véloroutes dont l’emblématique EuroVelo 6 (Atlantique - mer Noire). Sans oublier les quelque 2 000 kilomètres de sentiers VTT balisés dans tout le Jura, soit environ 140 parcours.

Plus d’infos : https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/velo-vtt-voies-vertes/

Les cascades du Hérisson © stephane-godin.com / Jura Tourisme

Magie printanière des cascades

Avec la fonte des neiges, le printemps est un moment privilégié pour partir à la découverte des cascades du Jura, dont certaines figurent parmi les plus spectaculaires de France.

Pour en prendre plein les yeux, direction la vallée et les cascades du Hérisson. Un parcours aménagé de 7,4 kilomètres aller-retour permet de découvrir pas moins de trente et un sauts et sept cascades principales, dont celle de l’Éventail et ses 65 mètres de hauteur. Encore peu fréquenté au printemps, profitez de ce lieu empreint de magie.

Le site vallée du Hérisson et plateau des 7 Lacs – tout comme les Vignobles et Reculées du Jura – est d’ailleurs en cours de labellisation “grand site de France” valorisant ces territoires emblématiques qui font référence en matière de développement durable.

Autre cascade féerique, celle des Tufs, à Baume-les-Messieurs, véritable trésor naturel avec ses roches en relief. Ne manquez pas le belvédère des Roches, qui offre une vue vertigineuse sur la longue vallée où se blottit Baume-les-Messieurs classé “plus beau village de France”.

Pêche au lancer ou à la mouche © stephane-godin.com / Jura Tourisme

Un territoire de pêche d’exception

Et, au milieu, ne coulent pas une mais plus de 2 500 kilomètres de rivières ! Auxquelles s’ajoutent une vingtaine de lacs naturels et artificiels offrant des expériences de pêche inoubliables.

En barque, à la canne au coup, au lancer ou à la mouche, essayez-vous à la pêche aux truites ou tentez votre chance avec l’une des nombreuses espèces carnassières : sandre, perche, brochet, silure ou corégone (la fameuse féra en Haute-Savoie).

Pour la truite, c’est autour de Champagnole que se trouvent les plus beaux parcours de pêche à la mouche, le plus souvent en no kill. Les lacs de Chalain et de Vouglans abritent, quant à eux, de nombreux poissons carnassiers.

Kayak sur la rivière de l’Ain © Maxime Alexandre / Jura Tourisme

Se laisser porter au fil de l’eau

En autonomie ou avec des professionnels, calmes ou vives, les eaux jurassiennes sont propices à de nombreuses balades en canoë, kayak ou paddle, offrant une grande variété de parcours et de niveaux de difficulté.

Les rivières de la Loue, du Doubs, de l’Ain ou de la Bienne proposent de belles descentes. Les lacs de Vouglans, Chalain, des Rousses, Clairvaux offrent, eux, des spots sauvages pour naviguer tout en douceur.

La via ferrata de La Roche au Dade © Jack Carrot / Jura Tourisme

Sensations fortes... Tête en l’air ou sous terre ?

Via ferrata ou spéléologie ? Vous hésitez ? Optez pour le canyoning ! Trois expériences hors du commun pour appréhender une autre facette du Jura. Ouverte dès le printemps, la via ferrata de La Roche au Dade, de 400 mètres de long, avec ses deux parcours ludique ou athlétique, domine la cité lunetière de Morez.

Côté spéléologie, le sol du Jura, riche en calcaire creusé par la présence de l’eau, est doté de nombreux gouffres et cavités, comme la Borne aux Cassots ou les grottes de Balerne ou de la Dole. Découvrez-les accompagné de prestataires spéléo. Toboggans naturels et descentes en rappel raviront les amateurs de canyoning, dans l’emblématique canyon de la Coiserette, encaissé au cœur de falaises calcaires.

Grotte des Moidons à Molain © Jura Tourisme

Spectacle féerique des grottes

Ces merveilles naturelles s’apprécient aussi grâce aux sites aménagés et à leurs parcours tout public, qui n’enlèvent rien à leur grandeur. À 120 mètres sous terre, sur près d’un kilomètre de galerie, la grotte de Baume-les-Messieurs, avec ses stalactites, stalagmites, rivières et lacs souterrains, son parcours son et lumière, emmène le visiteur dans un spectaculaire saut dans le temps, quelque 200 millions d’années en arrière. À deux pas d’Arbois, la grotte des Moidons livre, quant à elle, un dédale de salles et de cavités, ornées d’enfilades de sculptures calcaires illuminées…

Jur’Aventures : l’appli des familles

À pied, à vélo ou dans un musée, cette appli dévoile les secrets du Jura dans une série de jeux et d’énigmes. Suivez les deux héros, Lucas et Léa, et le félin Léo.

Où se loger ?

• Le Duchet (village vacances, à 950 mètres d’altitude avec accueil vélo) Prénovel

• Gîte Le Gevot (5 chambres, accueil vélo) – Orchamps

• Chambres d’hôtes de l’Arbre-Lune (dans une ferme jurassienne) – Rosay

• Le Ptiot Utau (une cabane dans les arbres tout équipée) – Chapelle-Voland

Réservez directement votre hébergement sur : www.jura-tourism.com/

Où manger ?

• Le Bouchon du Château (cuisine régionale fusion) – Château-Chalon.

• Le Bois Dormant / Gourmand (cuisine traditionnelle) – Champagnole

• Le Moulin des écorces (restaurant bistronomique) – Dole

Événements

• Les 18 et 19 mai, Cirque et Fanfares, à Dole

• Les 1 et 2 juin, Transju’Trails, courses à pied de 5 à 82 kilomètres

• Le 1er juin, Aventure Run, course d’obstacles sur 7 kilomètres, à Bellecin

Comment s’y rendre ?

• En voiture, comptez entre 1 heure 30 et 2 heures depuis Lyon

• En train, Lyon > Lons-le-Saunier, direct, 1 heure 30

