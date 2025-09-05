Escapades au Pays de Gex - Monts Jura : entre nature et culture

Vue sur la Valserine, première rivière française à bénéficier du label “Rivière Sauvage” valorisant les rivières les mieux préservées © Up Drone

Territoire méconnu, niché entre les sommets du Jura et les rives du Léman, le Pays de Gex - Monts Jura fait partie du département de l’Ain. Si le Bugey, la Dombes et la Bresse sont bien connus des Lyonnais, ce recoin aindinois, à 2 heures de Lyon en voiture, offre des points de vue enchanteurs et des sites culturels nous plongeant dans l’histoire de France.

Son représentant le plus illustre est sans aucun doute Voltaire, qui, à 64 ans, rachète la seigneurie de Ferney, à 20 minutes de Genève, où il passera les vingt dernières années de sa vie. En ce mois de septembre promouvant les Journées européennes du patrimoine, une visite de son château nous replonge au siècle des Lumières.

Le château de Voltaire à Ferney © Thomas Baillard

Marcher sur les pas de Voltaire

Fouler le même parquet que foula Voltaire, voilà une expérience inédite ! Longtemps resté privé, ce château de style néoclassique, aux douces teintes rose pâle, est géré depuis 1999 par le Centre des monuments nationaux (CMN).

Il se dresse au milieu d’un parc arboré, propice à la rêverie et à la contemplation, avec une vue imprenable sur la chaîne des Alpes. Si certaines pièces ont été remaniées – ainsi pour voir la bibliothèque des quelque 7 000 ouvrages de Voltaire, dont 2 000 annotés de sa main, il faudra aller à Saint-Pétersbourg, Catherine II, au décès de l’écrivain, ayant racheté sa collection intégrale –, d’autres nous replongent dans l’intimité du philosophe.

Partagée en deux ailes, l’une occupée par Voltaire et l’autre par sa nièce madame Denis, compagne qui partagea la fin de sa vie, la bâtisse dévoile cheminées d’époque, son lit ainsi que des tableaux, comme l’immense portrait de Marie-Thérèse d’Autriche, daté de 1770 et dédicacé à Voltaire.

Correspondant avec les plus grandes têtes couronnées de son époque (Voltaire résida même trois ans au palais de Sans-Souci, la cour de Frédéric II), le philosophe fit de sa demeure un centre intellectuel et culturel majeur.

Ne manquez pas de vous attarder dans le parc qui entoure le château et exhale une douce quiétude. Il était à l’époque de Voltaire planté de vignes, vergers, mûriers, avec des ruches, moutons et même une carpière. À l’entrée, l’écrivain avait fait ériger son tombeau en forme de pyramide, sur le flanc d’une petite chapelle. Il est demeuré vide, Voltaire étant enterré au Panthéon, face à Rousseau, son grand rival. © Nadège Druzkowski

“À son arrivée, Ferney est une zone marécageuse comptant 120, 150 habitants. Voltaire fait assécher les marais, développe l’industrie de la montre à gousset, la poterie, la soie et transforme le bourg en véritable petite ville, comptant à sa mort 1 500 habitants”, explique Flavio Parrinello, guide-conférencier. En hommage à l’engagement du philosophe, lors du centenaire de l’anniversaire de son décès, en 1878, la ville prit le nom de Ferney-Voltaire.

Travailleur infatigable, il se dit que Voltaire consommait jusqu’à soixante-douze tasses de café par jour ! L’auteur de Candide s’intéresse à tous les sujets de son époque, mais l’homme passé à la postérité comme philosophe se considérait avant tout comme un comédien et metteur en scène.

“En 1778, celui qui a osé critiquer la monarchie de droit divin entreprend un voyage pour Paris, où il est couronné de lauriers à la Comédie-Française”, partage Flavio Parrinello. À 84 ans, éprouvé par ce voyage, il y décède deux mois plus tard.

Fort de l’Écluse : visite historique, culturelle... ou sportive !

Autre site emblématique du territoire, le fort de l’Écluse, érigé à flanc de montagne, en surplomb du Rhône, offre des vues spectaculaires.

L’enceinte, dont le nom est dérivé du pas de la Cluse, soit le resserrement entre deux montagnes, avait déjà été identifiée par César en 58 avant Jésus-Christ comme un emplacement stratégique : “… étroite et malaisée… resserrée entre le mont Jura et le fleuve Rhône… les chariots y passaient à peine, un à un… une poignée d’hommes pouvait facilement l’interdire”.

Pour les amateurs de frissons, le fort de l’Écluse est le point de départ d’un parcours aventure avec différents niveaux pour les plus jeunes et les plus sportifs (comprenant tyroliennes aériennes) et également d’une via ferrata, à réaliser en autonomie mais avec possibilité de location de matériel au fort. © Thomas Baillard

Fort militaire depuis 1225 (le site fête cette année ses 800 ans !), les fortifications actuelles datent de 1820 et totalisent quelque 1 165 marches, dont plus de 900 ouvertes au public.

En hauteur, une grande terrasse offre une vue imprenable sur les méandres turquoise et sauvages du Rhône ainsi que sur la montagne du Vuache voisine. Un splendide panorama qu’a emprunté Alexandre Dumas lors de son tour des Alpes en 1832.

Depuis 1995, le fort de l’Écluse a perdu sa vocation première et été reconverti en lieu culturel, ouvert lors de la période estivale et jusqu’en septembre. Différentes salles abritent un mélange de rétrospectives retraçant l’histoire du site, une exposition immersive sur les orages et une salle est dédiée aux chauves-souris – le petit rhinolophe, une chauve-souris grosse comme un demi-sucre, y ayant élu domicile.

Des expositions temporaires sont aussi organisées. Jusqu’au 21 septembre, vous pourrez ainsi découvrir les tirages du photographe animalier Adrien Favre, célébrant avec minimalisme la faune des forêts jurassiennes.

En direction de Gex, le col de la Faucille s’ouvre sur un belvédère avec vue imprenable sur la plaine lémanique et la chaîne du Mont-Blanc. De multiples sentiers offrent des possibilités de promenades aux paysages panoramiques, comme la boucle du Petit et Grand Montrond (7 kilomètres, comptez environ 2 heures 30 pour un dénivelé de 350 mètres).

Ambiance nature entre campagne et montagne

Territoire tout en longueur bordé par la chaîne du Jura et la frontière suisse, le Pays de Gex - Monts Jura est propice à de jolies balades ou randonnées plus sportives avec pour toile de fond la chaîne du Mont-Blanc.

Le Crêt de la Neige © Juliette Thévenard

Pour s’élancer sur le plus haut sommet du massif du Jura (car oui, le plus haut sommet du massif jurassien est dans le département de l’Ain et non du Jura !), direction le Crêt de la Neige, qui culmine à 1 720 mètres d’altitude.

Les familles ou les moins sportifs opteront pour une rando facile en empruntant la télécabine de Lélex, le dénivelé après le point d’arrivée étant très faible.

Pour une version plus sportive, depuis Lélex, empruntez le GR9 sur la première partie de la balade, puis le GR balcon du Léman avant de suivre la ligne de crête jusqu’au Crêt de la Neige.

Un territoire et des hommes

Tout comme le département du Jura voisin, le Pays de Gex - Monts Jura a hérité d’une tradition d’artisanat d’exception autour de la taille de diamants et pierres précieuses. À Mijoux, depuis trois générations, la famille Trabbia-Vuillermoz perpétue ce savoir-faire qui, autrefois, l’hiver, permettait aux familles d’engranger un complément de revenu lorsque la neige empêchait le travail dehors.

Passé la porte d’entrée, d’immenses vitrines, étalant des pierres de toutes sortes, du lapis-lazuli à l’émeraude en passant par le diamant, surprennent le visiteur par leur quantité et leur variété. Car il s’agit ici encore d’un véritable atelier de fabrication, qu’on peut découvrir à travers les vitres de la bijouterie donnant directement sur l’atelier. Si aujourd’hui le travail de lapidaire ne se fait plus vraiment ici, ceux de polissage et de sertissage sont encore effectués sur place.

À l’étage, un petit musée gratuit présente les origines du métier traditionnel de tailleur de pierres fines et précieuses ainsi qu’une riche collection de minéraux et pierres taillées.

Fresque de Mijoux © Thomas Baillard

Des fresques valorisant les travaux d’antan

À Mijoux toujours, des fresques sur les murs des maisons, peintes par un artiste local, Robert Bessard, présentent les métiers et les traditions du pays et des anciens habitants du village.

On y retrouve ainsi représentés, le lapidaire, la malle-poste, le déneigement avec les chevaux, la transhumance, le contrebandier, la pantalonnière, les lavandières, le fromager de bleu, etc.

Vingt-huit fresques sont ainsi disséminées à travers tout le village. Un dépliant ou des visites guidées sur le circuit des fresques proposés par l’office du tourisme permettent de découvrir la vie d’antan.

Au départ du village se trouve également le sentier des arts, bordé d’œuvres d’art et d’un horoscope sylvestre : selon votre date de naissance, un arbre protecteur vous est associé.

Le bleu de Gex © Thomas Baillard

Un pays à la riche tradition fromagère

Au Pays de Gex, impossible de ne pas goûter à la fameuse spécialité fromagère qui porte le nom de la ville de Gex, aussi appelé bleu de Septmoncel. Ce bleu doux, dont l’origine de fabrication remonte au XIIIe siècle, provient du lait de vaches de races locales, montbéliarde ou simmental.

À Chézery-Forens, avec un atelier fermier, la fromagerie de l’Abbaye, une coopérative, fait partie des deux seules du département de l’Ain à perpétuer sa fabrication. Elle produit aussi du comté dont la zone AOP inclut également une partie de l’Ain.

La fromagerie de l’Abbaye © Thomas Baillard

Deux chèvreries (Noire-Combe et la ferme de Menthières) permettent de se procurer des fromages de chèvre frais ou tommes. Et pourquoi ne pas associer à ces fromages locaux un vin produit sur le territoire ?

Les vignes du domaine de Mucelle © Thomas Baillard

Domaine de Mucelle : un vin local, né sur de paisibles coteaux

À Challex, Frédéric Péricard exploite depuis 1993 le domaine de Mucelle, certifié bio depuis 2008.

Sa production, qui se partage pour moitié entre blanc et rouge, propose neuf cépages dont le chasselas, traditionnellement planté autour du Léman, le pinot noir, gris, l’altesse ou encore le gamaret, un cépage suisse.

Son vignoble de neuf hectares dévoile une belle vue dégagée s’étendant sur la campagne suisse et le Salève.

À deux pas de la Suisse, il est le seul Français à exploiter le vignoble et vinifier son vin sur le territoire, les autres vignerons suisses rapatriant leur production. Le Pays de Gex est en effet en zone franche. “Nous sommes ici tellement alliés à la Suisse qu’on peut vendre des produits ‘zoniens’. Ainsi, le lait du Pays de Gex part en Suisse”, explique Frédéric Péricard. Une spécificité instaurée depuis 1815, lors du traité de Paris.

À noter que le domaine de Mucelle fait partie de l’association des Pétavins, réunissant une trentaine de vignerons en bio ou biodynamie, depuis les rives du Léman jusqu’au massif de la Chartreuse. Les membres de cette association dynamique, basée sur l’entraide, se réunissent chaque mois dans un domaine différent afin d’échanger de bonnes pratiques. Vous pourrez retrouver les Pétavins et le domaine de Mucelle lors de leur salon, à Lyon, le 3 novembre prochain.

Pratique

Où loger ?

• Pré-Richard, chambres d’hôte décorées avec goût, et toutes différentes, dans un cadre bucolique, entouré d’un paisible verger avec vue sur le mont Blanc – pre-richard.com

• Gîte de la ferme de Menthières, un gîte au calme, à 1 000 mètres d’altitude, dans un cadre verdoyant – Tél. : 04 50 59 28 91

• Auberge des Chasseurs, hôtel 3* à la lisière du Pays de Gex et du Jura, avec vue sur le mont Blanc, à Échenevex – aubergedeschasseurs.com

Où se restaurer ?

• Auberge des 7 Merveilles, ingrédients frais et locaux, servis sur une belle terrasse avec vue, à Challex – aubergedes7merveilles.com

• Le Coq rouge, cuisine raffinée à deux pas de la frontière, à Saint-Genis-Pouilly – restaurantlecoqrouge.fr

• Le Jiva, cuisine gastronomique et terrasse avec vue sur les Alpes, à Crozet – jivahill.com

Événements

• Marché des potiers, les 20-21 septembre, à Ferney-Voltaire – marchedespotiers.fr

• Electro’Fort Festival, 2e édition pour cette programmation festive, le 27 septembre, au fort de l’Écluse – electrofort.fr

• Festival de la science, du 3 au 13 octobre – fetedelascience.fr