Actualité
panorama de Lyon
@ Romane Thevenot

Une enquête publique concernant les orientations d'aménagement futures démarre à Lyon

  • par Loane Carpano

    • Les habitants de l'agglomération lyonnaise disposent de 40 jours, à compter du 15 septembre, pour participer à une enquête publique sur le projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).

    Du 15 septembre au 24 octobre prochain, les habitants de l'agglomération lyonnaise sont invités à participer à une enquête publique sur le projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : un document fixant les grandes orientations d'aménagement du territoire pour les 15 à 20 ans à venir.

    Né à l'issue d'une concertation publique menée de mars 2022 à mai 2023 auprès des lyonnais, et largement critiqué par l'opposition qui dénonçait "des objectifs incompatibles avec le développement équilibré et durable de notre Métropole" le projet SCOT 2040 défend un modèle d'aménagement "résilient". Ce dernier est fondé sur trois axes : celui de répondre à l'urgence climatique, de favoriser une agglomération inclusive et de structurer un territoire multipolaire.

    Pendant 40 jours, le dossier est consultable par le grand public en ligne sur le site du Sepal, ou en format papier distribué auprès de l'Hôtel de la Métropole de Lyon (3e).

    Pour faire part de leurs observations, les participants sont invités à remplir les registres papiers dédiés puis à les envoyer par courrier postal à l'Hôtel de la Métropole, par mail à revision-scot-agglo-lyon@mail.registre-numerique.fr, ou directement en ligne.

