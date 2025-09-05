Dans le cadre du festival Lumière tenu du 11 au 19 octobre prochain, une nuit entière dédiée au cinéma d'animation japonais se tiendra à la Halle Tony Garnier de Lyon le 18 octobre 2025.

Comme chaque année, le festival Lumière propose au public d'assister à une nuit entière de projection. Alors que l'année passé le thème était à l'épouvante, l'édition 2025 de la nuit géante du festival Lumière sera dédiée au cinéma d'animation japonais.

Organisée dans le cadre du festival Lumière tenu du 11 au 19 octobre prochain, la soirée nommée "Japanime" sera dispensée à la Halle Tony Garnier le 18 octobre 2025. Dès 20 h 30, et ce jusqu'au petit matin, seront projetés : Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki; Your Name de Makoto Shinkai; Belladonna, d'Eiichi Yamamoto; et Paprika de Satoshi Kon. Des animations et des quizz viendront également rythmer la soirée avant le petit déjeuner offert par l'organisation.

Les places pour participer à l'événement sont disponibles sur le site du festival. Les accrédités devront débourser 20 euros, ceux qui ne le sont pas devront payer cinq euros de plus.

