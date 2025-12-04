Théâtre et Opéra
Mina Kavani dans I’m deranged © Guillaume Le Baube

Théâtre de la Renaissance : "I’m deranged", une voix iranienne

  • par Caïn Marchenoir

    • Mina Kavani, artiste iranienne forcée de quitter son pays pour avoir rêvé d’un théâtre et d’un cinéma libérés de la censure, livre un récit poignant de son parcours.

    Dans un monologue à la force incantatoire, elle convoque son enfance à Téhéran, les fêtes interdites, les films occidentaux regardés en secret chez ses parents, les vapeurs d’opium mais aussi les femmes voilées qui contrôlaient son apparence à l’entrée de l’école.

    Elle évoque la désillusion parisienne et l’interdiction de retour après son rôle dans Red Rose, où elle apparaît nue. Un spectacle coup de poing.

    I’m deranged – Le 9 décembre au théâtre de la Renaissance

