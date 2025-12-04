Actualité
Une météo avec des nuages envahissants laissera place à un temps plus voilé. @WilliamPham
@WilliamPham

Météo : des températures particulièrement douces la semaine prochaine à Lyon

  • par Loane Carpano

    • Après une vague de froid intense, les températures devraient grimper jusqu'à 15°C la semaine prochaine dans le bassin lyonnais.

    Neige, pluie, beau temps, la météo semble plutôt instable ces dernières semaines à Lyon. Après une grosse vague de froid, le redoux et le soleil devraient néanmoins pointer le bout de leur nez dès la semaine prochaine. Les températures devraient même grimper jusqu'à sept degrés au-dessus des normales de saison.

    7°C au-dessus des normales de saison

    Le phénomène débutera lundi 8 décembre, jour de la Fête des Lumières. Jusqu'à 15°C sont attendus pour cette journée qui s'annonce comme la plus douce de la semaine.

    Si les températures chuteront ensuite de quelques degrés, les journées devraient néanmoins rester douces et ensoleillées jusqu'en milieu de semaine. Le froid devrait ensuite progressivement faire son retour.

    Pourquoi ce redoux ?

    Alors que des températures négatives s'affichaient au thermomètre il y a quelques semaines, ce redoux semble plutôt étonnant. Alors pourquoi fera-t-il si bon la semaine prochaine ? "La ville de Lyon va être protégée par un anticyclone et va recevoir un courant du sud venu de la Méditerranée et d'Afrique du Nord, ce qui va faire remonter les températures", répond simplement Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net.

    Pas de retour de chaleur durable donc, mais une semaine plutôt douce qui devrait faire du bien au moral des Lyonnais.

